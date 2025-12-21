Premier League: Besorgniserregender Bericht zu Isak!

SPORT1 21.12.2025 • 23:30 Uhr Alexander Isak hat sich offenbar schwer verletzt. Nun wird von einer mögliche Diagnose berichtet - sie würde eine lange Zwangspause bedeuten.

Der Stürmerstar Alexander Isak hat sich beim Sieg des FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur womöglich das Bein gebrochen. Wie das meist gut informierte Portal The Athletic schreibt, befürchtet man bei den Reds eine schwerwiegende Verletzung.

Der Klub selbst hat sich noch nicht geäußert, dem Bericht zufolge dürften die Untersuchungen einen Bruch aber bestätigen. Es wird demnach von einer längeren Zwangspause von mehreren Monaten ausgegangen.

Diverse andere Medien in England hatten zuvor ebenfalls vom Verdacht auf eine ernste Bein-Verletzung berichtet, ein Riss des Kreuzbandes war dabei aber ausgeschlossen worden.

Isaks Liverpool-Karriere bisher vom Pech geprägt

Isak hatte sich nach einer Vorlage von Teamkollegen Florian Wirtz bei seinem Torerfolg gegen die Spurs verletzt. Beim Schuss wurde er von Gegenspieler Micky van de Ven abgegrätscht, sein linker Fuß verdrehte sich dabei auf unnatürliche Weise.