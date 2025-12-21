Newsticker
Premier League: Besorgniserregender Bericht zu Isak!

Besorgniserregender Bericht zu Isak

Alexander Isak hat sich offenbar schwer verletzt. Nun wird von einer mögliche Diagnose berichtet - sie würde eine lange Zwangspause bedeuten.
Trainer Arne Slot ist mit der Entwicklung von Hugo Ekitiké bei Liverpool mehr als zufrieden. Der Ex-Frankfurter leiste mittlerweile doppelt so viel Arbeit auf dem Platz wie noch vor drei Monaten.
Der Stürmerstar Alexander Isak hat sich beim Sieg des FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur womöglich das Bein gebrochen. Wie das meist gut informierte Portal The Athletic schreibt, befürchtet man bei den Reds eine schwerwiegende Verletzung.

Der Klub selbst hat sich noch nicht geäußert, dem Bericht zufolge dürften die Untersuchungen einen Bruch aber bestätigen. Es wird demnach von einer längeren Zwangspause von mehreren Monaten ausgegangen.

Diverse andere Medien in England hatten zuvor ebenfalls vom Verdacht auf eine ernste Bein-Verletzung berichtet, ein Riss des Kreuzbandes war dabei aber ausgeschlossen worden.

Isaks Liverpool-Karriere bisher vom Pech geprägt

Isak hatte sich nach einer Vorlage von Teamkollegen Florian Wirtz bei seinem Torerfolg gegen die Spurs verletzt. Beim Schuss wurde er von Gegenspieler Micky van de Ven abgegrätscht, sein linker Fuß verdrehte sich dabei auf unnatürliche Weise.

Isak war im Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United nach Liverpool gewechselt. Wegen körperlicher Probleme und eines Trainingsrückstands war sein Saisonstart nicht wie gewünscht verlaufen. Der 26-Jährige konnte bislang erst 781 Minuten auf dem Feld verbringen.

