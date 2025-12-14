Premier League: Horror-Foul an Wirtz sorgt für Aufregung! "Wirklich armselig"

Moritz Thienen 14.12.2025 • 10:42 Uhr Florian Wirtz wird in der Premier League böse gefoult. Der Übeltäter darf trotzdem weiter spielen. Das sorgt für Unverständnis.

Diese Szene hätte für Florian Wirtz ganz böse ausgehen können: Der Nationalspieler wurde bei Liverpools 2:0 Heimsieg gegen Brighton & Hove Albion, bei dem Mohamed Salah triumphal zurückkehrte, brutal gefoult.

In der Nachspielzeit des Premier-League-Spiels trat ihn Diego Gomez mit gestrecktem Bein und offener Sohle in den Bauch. Wirtz hatte versucht, den Ball über Gomez zu lupfen. Der Paraguayer wiederum versuchte das Spielgerät mit dem Tackling zu erwischen, verfehlte es aber komplett und traf nur Wirtz mit voller Wucht.

Für das klar rot-würdige Foul erhielt Gomez anschließend tatsächlich nur die Gelbe Karte. Die Situation wurde sogar durch den VAR überprüft. Die Premier League teilte mit: „Die Entscheidung, Gomez für das Foul die Gelbe Karte zu geben, wurde überprüft und bestätigt. Das Tackling gegen Wirtz war nicht mit übermäßiger Kraft und auch kein schweres Foul.“

Angesicht der Höhe des Beines und des Treffpunkts eine definitiv fragwürdige Begründung. Wirtz konnte nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen.

Premier League: Bewertung des Fouls an Wirtz sorgt für Unverständnis

In England sorgte die Bewertung im Nachgang des Spiels für mächtig Wirbel. Der einhellige Tenor: Klare Fehlentscheidung.

„Das Foul an Wirtz ist wirklich armselig von Gomez. Sein Bein ist sehr hoch und trifft Wirtz im Bauch. So hoch und gefährlich. An einem anderen Tag hätte er die Rote Karte durchaus sehen können“ sagte der ehemalige Stürmer Chris Sutton im BBC Radio 5 Live.

Die Meinung teilte auch der ehemalige Profi und jetzige Sky-Sports-Experte Tim Sherwood: „Das ist eine Rote Karte.“

„Wirtz gewinnt den Ball vor ihm. Gomez ist nicht einmal da, um den Ball zu gewinnen. Er tut nur so, als würde er versuchen, an den Ball zu kommen“, analysierte Sherwood die Situation: „Sein Fuß ist an seiner Brust, er hat ihn mit den Stollen getroffen und seinen Schuh in seinen Bauchbereich gedrückt. Für mich ist das eine Rote Karte.“