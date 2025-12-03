Das gab es beim FC Liverpool noch nie

Das gab es noch nie! Mohamed Salah sitzt zum ersten Mal in seiner Karriere für den FC Liverpool in zwei Premier-League-Spielen in Folge nur auf der Bank.
Das gab es bei Liverpool noch nie
Beim Spiel gegen den FC Sunderland (LIVETICKER) setzt Trainer Arne Slot nahezu auf die exakt gleiche Startelf wie beim 2:0-Sieg gegen West Ham United am Wochenende. Dort hatte Salah zum ersten Mal seit 53 PL-Spielen wieder von Beginn an auf der Bank gesessen.
Florian Wirtz steht ebenfalls wieder in der Anfangsformation. Die einzige Veränderung stellt Andy Robertson dar, der Milos Kerkez ersetzt.
„Ich stelle die gleiche Mannschaft auf. Es ist immer ein Balanceakt zwischen der Frage, ob man nach einem Sieg Kontinuität will oder ob man frische Spieler braucht“, erklärte Slot seine Entscheidungen.
Novum für Salah
Ob Salah später ins Spiel kommt? „Alle Spieler, die auf der Bank sitzen, haben die Chance, eingewechselt zu werden. Mo ist definitiv einer von ihnen.“
Salah saß, sofern er auch im Kader war, nie länger als ein Spiel in Folge auf der Ersatzbank. Der Ägypter spielt seit Sommer 2017 für die Reds und absolvierte seitdem 300 Spiele in Englands höchster Spielkasse.
