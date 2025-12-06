Florian Wirtz startet für Liverpool - aber ein Superstar fehlt schon wieder

Das gab es noch nie! Mohamed Salah sitzt zum ersten Mal in seiner Karriere für den FC Liverpool in drei Premier-League-Spielen in Folge zunächst nur auf der Bank. Florian Wirtz steht beim Auswärtsspiel gegen Leeds United (LIVETICKER) erneut in der Startelf.
Salah muss erneut zuschauen
Schon beim 1:1 gegen den AFC Sunderland musste Salah zunächst zuschauen, ehe er in der Halbzeit für Cody Gakpo eingewechselt wurde. Zuvor beim 2:0 bei West Ham United kam der Ägypter gar nicht erst zum Zuge. Dort hatte Salah zum ersten Mal seit 53 PL-Spielen auf der Bank gesessen.
Leeds - Liverpool, die offiziellen Aufstellungen:
- Leeds: Perri - Rodon, Bijol, Struijk - Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Gudmundsson - Calvert-Lewin, Okafor
- Liverpool: Alisson - Bradley, van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Wirtz, Gakpo - Ekitiké
Liverpool konnte nur eines der letzten vier Premier-League-Spiele gewinnen. Das Team von Arne Slot belegt in der Tabelle aktuell nur Rang zwölf und steht mächtig unter Druck.
Liverpool: Salah außen vor - bricht Wirtz den Bann?
Salah saß, sofern er auch im Kader war, nie länger als ein Spiel in Folge auf der Ersatzbank. Der Ägypter spielt seit Sommer 2017 für die Reds und absolvierte seitdem 314 Spiele in Englands höchster Spielklasse.
„Es ist nie eine einfache Entscheidung, denn wir alle wissen, was für ein großartiger Spieler er ist”, sagte Slot vor Anpfiff, was den Bankplatz von Salah angeht: „Aber es liegt auch an mir, die Mannschaft auszuwählen, die wir meiner Meinung nach heute brauchen. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen.“
Wirtz hingegen steht wieder in der Startelf. Beim 1:1 gegen Sunderland war der deutsche Nationalspieler am Ausgleichstreffer entscheidend beteiligt. Der Treffer wurde allerdings als Eigentor von Nordi Mukiele gewertet. Wirtz wartet immer noch auf sein erstes Pflichtspieltor für die Reds.