Florian Wirtz startet für Liverpool - aber ein Superstar fehlt schon wieder

Julius Schamburg 06.12.2025 • 17:47 Uhr Liverpool-Trainer Arne Slot verzichtet für das Auswärtsspiel bei Leeds United erneut auf Mohamed Salah. Florian Wirtz hingegen steht in der Startelf.

Das gab es noch nie! Mohamed Salah sitzt zum ersten Mal in seiner Karriere für den FC Liverpool in drei Premier-League-Spielen in Folge zunächst nur auf der Bank. Florian Wirtz steht beim Auswärtsspiel gegen Leeds United (LIVETICKER) erneut in der Startelf.

Leeds - Liverpool, die offiziellen Aufstellungen:

Leeds: Perri - Rodon, Bijol, Struijk - Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Gudmundsson - Calvert-Lewin, Okafor

Liverpool: Alisson - Bradley, van Dijk, Konaté, Kerkez - Gravenberch, Jones - Szoboszlai, Wirtz, Gakpo - Ekitiké

Liverpool konnte nur eines der letzten vier Premier-League-Spiele gewinnen. Das Team von Arne Slot belegt in der Tabelle aktuell nur Rang zwölf und steht mächtig unter Druck.

Liverpool: Salah außen vor - bricht Wirtz den Bann?

Salah saß, sofern er auch im Kader war, nie länger als ein Spiel in Folge auf der Ersatzbank. Der Ägypter spielt seit Sommer 2017 für die Reds und absolvierte seitdem 314 Spiele in Englands höchster Spielklasse.

„Es ist nie eine einfache Entscheidung, denn wir alle wissen, was für ein großartiger Spieler er ist”, sagte Slot vor Anpfiff, was den Bankplatz von Salah angeht: „Aber es liegt auch an mir, die Mannschaft auszuwählen, die wir meiner Meinung nach heute brauchen. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen.“