Premier League>

Rooney sieht "Spitzenspieler" in Wirtz

Rooney sieht „Spitzenspieler“ in Wirtz

Nach seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Liverpool erhält Florian Wirtz ein Sonderlob von England-Ikone Wayne Rooney.
Wayne Rooney ist von Florian Wirtz überzeugt
Wayne Rooney ist von Florian Wirtz überzeugt
© AFP/SID/PAUL ELLIS
SID
Nach seinem ersten Pflichtspieltor für den FC Liverpool erhält Florian Wirtz ein Sonderlob von England-Ikone Wayne Rooney.

Die englische Stürmer-Ikone Wayne Rooney glaubt an den langfristigen Erfolg von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz beim FC Liverpool.

„Er zeigt in Ansätzen, dass er ein absoluter Spitzenspieler ist. Ich glaube, dass er das auch für Liverpool sein kann“, sagte Rooney in der BBC-Show „Match of the Day“.

Der 22-jährige Wirtz hatte am vergangenen Samstag beim 2:1-Erfolg der Reds gegen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers sein lang erwartetes erstes Tor in der Premier League erzielt.

Rooney: Wirtz erinnert an Schweinsteiger

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen im Sommer hatte Wirtz zuvor lange mit Anpassungsproblemen zu kämpfen.

Für Rooney kam das nicht überraschend. Der einstige Torjäger zog dabei einen Vergleich mit Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der einst vom FC Bayern zum Rooney-Klub Manchester United wechselte: „Ich erinnere mich an Bastian Schweinsteiger, als er zu Manchester United kam. Er war überrascht vom Tempo in der Premier League. Er mochte es, den Ball zu halten und das Spiel zu verlangsamen. Manchmal braucht man Zeit, um sich daran zu gewöhnen.“

