"Salah lässt Bombe platzen!" England geschockt von "Kernschmelze"

Raphael Weber 07.12.2025 • 18:04 Uhr Mit seinen Aussagen nach dem Remis des FC Liverpool gegen einen Aufsteiger sorgt Legende Mohamed Salah für riesige Aufregung in England.

Die erstaunliche Wutrede von Starstürmer Mohamed Salah beim FC Liverpool sorgt für ein Beben in Englands Presse. „Mo Salah lässt eine Bombe platzen“, schrieb die Daily Mail, bei der Sun war gar von einer „Kernschmelze“ die Rede.

Im Anschluss an das ernüchternde Remis beim Aufsteiger Leeds United (3:3) am Samstag hatte sich der Ägypter zum Sündenbock abgestempelt gesehen und erklärt: „Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen. So empfinde ich es. Ich denke, es ist sehr klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld bekomme.“

„Explosive Tirade” von Liverpool-Legende Salah

Liverpools drittbester Torschütze der Geschichte (250 Treffer bei 420 Einsätzen) hat in den vergangenen drei Ligaspielen nicht mehr in der Startelf gestanden und ließ seinem Frust freien Lauf. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe so viel für diesen Klub getan, über all die Jahre und besonders in der vergangenen Saison. Jetzt sitze ich auf der Bank. Ich weiß nicht, warum, aber so wie ich es sehe, will jemand mich offensichtlich nicht mehr im Klub.“

Die Medien auf der Insel zeigten sich über diese Aussagen geschockt. Salah habe „die Reporter aufgesucht, um sich in einer explosiven Tirade über seine Situation zu äußern“, beschrieb die Mail die Szene.

„Der Held von Anfield sagt, er habe KEINE Beziehung zu Slot und sei ‚unter den Bus geworfen‘ worden – und verrät, dass das Spiel gegen Brighton sein LETZTES Spiel für den Verein sein könnte“, schrieb die Mail mit Bezug auf Salahs Aussage, er habe seine Eltern zum kommenden Heimspiel gegen Brighton eingeladen, damit sie ihn nochmal in Liverpool sehen. Für den Telegraph stand fest: „Salah verabschiedet sich von Liverpool.“

„Chaos in Liverpool“

„Liverpools Superstar mit einem Rundumschlag, nachdem er zum dritten Mal in Folge nur auf der Bank saß“, meldete die Sun: „Er gab ein Interview, das einschlug wie eine Bombe. Er warf den Reds vor, ihre Versprechen gebrochen zu haben, nachdem er im April einen neuen Vertrag unterschrieben hatte.“