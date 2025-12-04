Wirbel um Chelsea-Juwel: "Eine unüberlegte Handlung"

Felix Kunkel 04.12.2025 • 10:02 Uhr Chelsea-Angreifer Estevao leistet sich ein Frustfoul und kommt mit einem blauen Auge davon. Die Presse findet deutliche Worte zum brasilianischen Youngster.

In der 39. Minute, beim Stand von 0:1, verlor Estevao einmal mehr den Ball an Gegenspieler Gabriel Gudmundsson, der daraufhin zum Gegenstoß ansetzte. Der Chelsea-Youngster lief dem Leeds-Profi hinterher und trat ihm mit dem linken Fuß unverblümt in die Hacken.

Obwohl es sich bei der Aktion des Teenagers offensichtlich um ein Frustfoul - ohne jegliche Chance auf den Ball - handelte, bekam dieser nur die Gelbe Karte gezeigt. „Das war eine unüberlegte Handlung, aus der er lernen sollte. Er hatte großes Glück, dass er dafür nicht vom Platz gestellt wurde“, urteilte das Boulevardblatt Sun.

„Naivität“: Presse kritisiert Estevao

Auch BBC Sport bemängelte Estevaos Verhalten: „Dies war eine der schwächsten Leistungen von Chelsea in dieser Saison, die den Mangel an Führungsqualitäten und die Naivität junger Spieler wie Estevao deutlich machte, der trotz seiner sensationellen Form eine Rote Karte riskierte.“

In eine ähnliche Richtung ging der britische Standard: Estevao habe „etwas Naivität mit einem unnötigen Foul“ gezeigt.

Chelsea war sich durchaus bewusst, dass Estevao mit der Verwarnung mit einem blauen Auge davongekommen war: Cheftrainer Enzo Maresca reagierte und brachte zu Beginn des zweiten Abschnitts Pedro Neto für den jungen Brasilianer in die Partie.

Chelsea-Trainer erklärt Auswechslung

Nach der Partie erklärte Maresca, warum Estevao nicht mehr auf den Platz zurückkehrte: „Der Grund für die Auswechslung war, dass er eine Gelbe Karte hatte. Mit 18 hat man manchmal Schwierigkeiten, seine Emotionen zu kontrollieren. Es war besser, ihn auszuwechseln, um eine Rote Karte zu vermeiden.“

Dem für Estevao eingewechselten Pedro Neto gelang in der 50. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2. Dominic Calvert-Lewin legte allerdings noch ein drittes Tor für die Gastgeber nach (70.), die im ersten Abschnitt über Tore von Jaka Bijol (6.) und Ao Tanaka (43.) gejubelt hatten.