Wirtz plötzlich in aller Munde

Johannes Behm 01.12.2025 • 13:20 Uhr Florian Wirtz ist weiter ohne Tor und Assist in der Premier League, glänzt gegen West Ham allerdings trotzdem. Von den Fans wird er zum Spieler des Spiels gewählt, von den Medien gibt es Bestnoten - und das Wichtigste: Der Coach schwärmt.

Groß gefeiert wurde beim FC Liverpool Alexander Isak, weil er beim Sieg gegen West Ham United (2:0) zum ersten Mal für seinen neuen Klub in der Premier League netzte. Im Schatten der Premiere des Schweden machte aber auch Florian Wirtz ein mehr als ordentliches Spiel und wurde von den Klub-Anhängern zum Spieler des Spiels gewählt.

Auch bei der englischen Presse kam die starke Darbietung des deutschen Nationalspielers an. „Florian Wirtz zeigte seine mit Abstand beste Leistung in einem Liverpool-Trikot in dieser Saison“, heißt es in einem Bericht der Daily Mail.

Mehrere gute Vorlagen ließen seine Mitspieler verstreichen, einen aussichtsreichen eigenen Abschluss traf er nicht optimal. Beim Tor von Isak hatte er auch seine Füße mit im Spiel.

Slot begeistert von Wirtz

„Eine positive, sehr positive Leistung von Florian“, zeigte sich auch sein Trainer Arne Slot hochzufrieden.

„Er war für uns sehr wichtig. Er war sehr gut im Dribbling, wirklich gut bei seinen One-Touch-Bällen. Ich erinnere mich an einen Moment, als er den Ball diagonal zu Cody Gakpo spielte, was dann nicht zu einem Torschuss führte, also kein xG-Wert. Aber wir hatten viele solcher Momente, und er war Teil davon. Also ein gutes Spiel von ihm“, führte der Niederländer aus.

Die Auswechslung von Wirtz in der 75. Minute habe er nicht aus Leistungsgründen vorgenommen. „Die Betreuer sagten mir ständig: ‚Er muss raus‘ – weil er eineinhalb bis zwei Wochen ausgefallen war und nur einmal trainiert hatte“, verriet Slot, der Wirtz nach seiner Pause von zwei Spielen direkt in die Startelf beorderte: „Es war also in gewisser Weise vielleicht ein Risiko, ihn weiterspielen zu lassen, aber manche Situationen erfordern Ausnahmen, und heute war eine davon.“

Wirtz von Medien als bester Mann bewertet