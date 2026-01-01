Kritik an Florian Wirtz nach Liverpool-Spiel

Moritz Pleßmann 01.01.2026 • 22:29 Uhr Florian Wirtz und der FC Liverpool kommen gegen Leeds United nicht über ein 0:0 hinaus. Der Deutsche zeigt einen schwächeren Auftritt - und muss sich daraufhin Kritik gefallen lassen.

Florian Wirtz hat im ersten Spiel des neuen Jahres einen gebrauchten Abend erwischt. Der Deutsche kam mit dem FC Liverpool nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Leeds United hinaus - und spielte deutlich unter seinen Möglichkeiten.

Wirtz gelangen lediglich ein Schuss aufs Tor und ein Dribbling (das er verlor), zusätzlich zählte die Statistik 15 Ballverluste. „Er war heute Abend nicht gut“, schrieb etwa die Daily Mail über die Performance des 22-Jährigen.

Presse übt Kritik an Wirtz

Nach 65 Minuten war der Abend für Wirtz dann auch beendet. Gemeinsam mit Curtis Jones und Andy Robertson musste er den Platz verlassen. Für die Sun kam es „überhaupt nicht überraschend, dass Wirtz ausgewechselt wurde“. Von einem „enttäuschenden Florian Wirtz“ berichtete Sky Sports.

Dabei hatte der deutsche Nationalspieler zuletzt nach langen Anlaufproblemen endlich für positive Nachrichten im Trikot der Reds gesorgt. Nach seiner ersten Vorlage gegen die Tottenham Hotspur, feierte er am 27. Dezember seine Torpremiere gegen die Wolverhampton Wanderers.

The Telegraph schrieb nun von einem „Rückschritt“ im Vergleich zu den jüngsten Auftritten: „Es lief einfach nicht für ihn.“ Der ehemalige norwegische Nationalspieler und heutige Experte Jan Age Fjörtoft äußerte bei X Kritik: „Kein gutes Spiel von Wirtz heute Abend. Immer anspielbar, aber zu ‚langsam‘ in seinen Entscheidungen im Strafraum.“

Wirtz: Trick sorgt für Frust

Bezeichnend war eine Szene in der 50. Minute: In aussichtsreicher Position im Strafraum verlor Wirtz mit einem schwachen Hackentrick den Ball. „Der Deutsche versucht einen sinnlosen Hackentrick und verliert den Ball, sehr zum Frust der Zuschauer“, fasste die Daily Mail zusammen.

Die Sun schrieb über dieselbe Szene: „Ein zu kurzer Hackentrick ruinierte einen Angriff und wenig später verschenkte der Deutsche mit einem ungenauen Pass den Ballbesitz.“