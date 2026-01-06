Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Glasner: United-Gerüchte "Zeitverschwendung"

Glasner äußert sich zu United-Gerücht

Oliver Glasner, einst erfolgreich in Frankfurt, gilt als Kandidat für den Posten des Teammanagers der Red Devils. Jetzt nimmt der Österreicher Stellung zu den Gerüchten.
Teammanager bei Crystal Palace: Oliver Glasner
Teammanager bei Crystal Palace: Oliver Glasner
© AFP/SID/Glyn KIRK
SID
Oliver Glasner, einst erfolgreich in Frankfurt, gilt als Kandidat für den Posten des Teammanagers der Red Devils. Jetzt nimmt der Österreicher Stellung zu den Gerüchten.

Teammanager Oliver Glasner vom englischen Pokalsieger Crystal Palace hat Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Manchester United zurückgewiesen.

„Ich bin Crystal-Palace-Manager. Es macht keinen Sinn und ist Zeitverschwendung für Sie, mich weiter zu fragen. Ich spreche nicht über andere Klubs“, sagte der Österreicher am Dienstag.

Glasner gilt als einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge des am Montag von den Red Devils entlassenen Portugiesen Ruben Amorim.

Würde er selbst Geld darauf setzen, dass er ihn beerben wird? „Mein Vertrag hat einen Paragraphen, der besagt, dass ich nicht wetten darf“, meinte der frühere Wolfsburger und Frankfurter Coach, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Premier League: Glasner-Vertrag läuft aus

Gespräche über eine Verlängerung liegen auf Eis. „Ich kann auch keine Insider-Informationen geben, weil ich damit ebenfalls meinen Vertrag brechen würde“, sagte Glasner (51) mit einem Lächeln.

Zur Bedeutung von Vertragslaufzeiten äußerte sich Glasner skeptisch: „Selbst wenn ich einen neuen Vertrag unterschreibe, könnten Sie mich jeden Tag fragen: Was ist die Zukunft? Ruben Amorim sagte, er habe noch 18 Monate - und er ist nicht mehr Manager“ von United.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite