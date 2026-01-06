Glasner: United-Gerüchte "Zeitverschwendung"

SID 06.01.2026 • 17:48 Uhr Oliver Glasner, einst erfolgreich in Frankfurt, gilt als Kandidat für den Posten des Teammanagers der Red Devils. Jetzt nimmt der Österreicher Stellung zu den Gerüchten.

Teammanager Oliver Glasner vom englischen Pokalsieger Crystal Palace hat Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Manchester United zurückgewiesen.

„Ich bin Crystal-Palace-Manager. Es macht keinen Sinn und ist Zeitverschwendung für Sie, mich weiter zu fragen. Ich spreche nicht über andere Klubs“, sagte der Österreicher am Dienstag.

Glasner gilt als einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge des am Montag von den Red Devils entlassenen Portugiesen Ruben Amorim.

Würde er selbst Geld darauf setzen, dass er ihn beerben wird? „Mein Vertrag hat einen Paragraphen, der besagt, dass ich nicht wetten darf“, meinte der frühere Wolfsburger und Frankfurter Coach, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Premier League: Glasner-Vertrag läuft aus

Gespräche über eine Verlängerung liegen auf Eis. „Ich kann auch keine Insider-Informationen geben, weil ich damit ebenfalls meinen Vertrag brechen würde“, sagte Glasner (51) mit einem Lächeln.