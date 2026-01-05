Premier League: Glasner bei ManUnited im Fokus?

Niklas Senger 05.01.2026 • 20:46 Uhr Oliver Glasner ist offenbar ein Kandidat bei Manchester United. Der ehemalige Bundesliga-Trainer wird als möglicher Nachfolger von Rúben Amorim gehandelt.

Es war ein Ende mit einem großen Knall, als am Montag bekannt wurde, dass Trainer Rúben Amorim mit sofortiger Wirkung von Manchester United freigestellt wurde. Die Entscheidung erfolgte nach einem verblüffenden Auftritt des Portugiesen, der auf einer Pressekonferenz zum Rundumschlag ausholte.

Anschließende Spekulationen um einen möglichen Nachfolger ließen nicht lange auf sich warten. Als Interimstrainer wird zunächst der ehemalige ManUnited-Profi Darren Fletcher fungieren und die Mannschaft beim Spiel am Mittwoch gegen den FC Burnley betreuen.

Eine langfristige Lösung ist offenbar jedoch erst für den Sommer 2026 geplant. So vermeldete die BBC, „dass Manchester United für den Rest der Saison einen Interimstrainer ernennen möchte und dass es sich dabei nicht um Fletcher handeln wird“.

Folgt Glasner im Sommer auf Amorim?

Stattdessen steht übereinstimmenden Medienberichten aus England zufolge ein ehemaliger Bundesliga-Trainer weit oben auf der Liste der möglichen Amorim-Nachfolger im Sommer.

Oliver Glasner ist nach Stationen beim VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt seit Februar 2024 bei ManUniteds Premier-League-Konkurrenten Crystal Palace im Amt. Unter Glasner feierte der Klub den größten Erfolg der Klubgeschichte und gewann im Mai 2025 den FA Cup im Endspiel gegen Manchester City (1:0).

Die Leistungen des Österreichers an der Seitenlinie sollen bei den United-Bossen offenbar Anklang finden. „Die Verantwortlichen bei United sind große Bewunderer der Arbeit“, schrieb beispielsweise der englische Telegraph.

Zumal Glasners Vertrag im Sommer ausläuft und der Trainer ohnehin einen Abschied anstreben soll, könnte sich in Manchester schnell eine Tür öffnen. Für Klubchef Jim Ratcliffe soll Glasner sogar Top-Priorität haben.

Manchester United: Auch Maresca und weitere Kandidaten gehandelt

Ein weiterer Kandidat, der in den englischen Medien häufig ins Spiel gebracht wurde, ist Enzo Maresca. Der Italiener wurde erst vor wenigen Tagen beim FC Chelsea entlassen, soll laut BBC aber auch ein Kandidat bei Stadtrivale Manchester City sein, falls Pep Guardiola sein Amt im Sommer niederlegen sollte.