Haalands historischer Treffer zu wenig! ManCity patzt erneut

SID 07.01.2026 • 22:40 Uhr Manchester City lässt im Titelrennen der Premier League erneut Punkte liegen. Und Chelsea verliert - mit seinem neuen Coach als Tribünengast.

Manchester City hat sich im Titelrennen der englischen Premier League einen weiteren und womöglich folgenschweren Ausrutscher erlaubt.

Die Skyblues kamen gegen Brighton and Hove Albion und den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und verpassten es, zumindest etwas Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal aufzubauen.

Premier League: Haaland erzielt historischen Treffer

Manchester ging zwar durch das 150. City-Tor von Erling Haaland (41., Foulelfmeter) in Führung, es war zugleich Treffer Nummer 35.000 in der Premier-League-Geschichte. Kaoru Mitoma (60.) gelang beim Startelf-Debüt seines Teamkollegen Pascal Groß nach dessen Rückkehr aus Dortmund aber der Ausgleich.

Für das Team von Starcoach Pep Guardiola war es nicht nur das dritte Remis in Folge, der Katalane schaffte es auch im vierten Anlauf nicht, Hürzeler (32) zu schlagen.

Arsenal kann im Kracher gegen Liverpool davonziehen

Citys Rückstand auf Arsenal beträgt fünf Punkte, die Londoner können mit einem Sieg am Donnerstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Liverpool davonziehen.

Der Tabellendritte Aston Villa, der zuletzt zwölf Siege aus den vergangenen 13 Pflichtspielen geholt hatte, ließ durch das 0:0 bei Crystal Palace die Chance liegen, an Manchester vorbeizuziehen und zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an Arsenal heranzurücken.

Neuer Chelsea-Coach sieht Niederlage von der Tribüne aus

Der FC Chelsea, der zuletzt Enzo Maresca rausgeworfen und Liam Rosenior als Nachfolger präsentiert hatte, kassierte durch das 1:2 (0:0) beim FC Fulham mit dem deutschen Torhüter Bernd Leno einen Rückschlag.

Rosenior saß im Craven Cottage noch auf der Tribüne und sah wie sein künftiges Team nach der Roten Karte gegen Marc Cucurella (22., Notbremse) lange in Unterzahl spielen musste.