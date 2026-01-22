Liverpool-Star trauert um seinen Vater

SPORT1 22.01.2026 • 22:33 Uhr Ibrahima Konaté trauert um seinen Vater. Der ehemalige Bundesliga-Profi meldet sich in den sozialen Medien zu Wort.

Emotionaler Post von Ibrahima Konaté: Der Verteidiger vom FC Liverpool trauert um seinen Vater Hamady Konaté.

Am Donnerstag meldete sich Konaté in seiner Instagram-Story zu Wort und teilte eine Ankündigung der Familie: „Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück.“

Der ehemalige Bundesliga-Star lud zu einem Totengebet in einer Moschee in Aulnay-sous-Bois (circa 20 Kilometer von Paris entfernt) ein.

Champions League: Konaté fehlt aus „persönlichen Gründen“

Am Mittwochabend, beim 3:0 der Reds gegen Olympique Marseille, hatte Konaté aus „persönlichen Gründen“ nicht im Champions-League-Kader gestanden.

Trainer Arne Slot erklärte bei TNT Sports, dass sein Schützling eine „sehr traurige“ Zeit durchmache. Nun sind auch die Hintergründe klar.