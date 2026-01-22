Liverpool-Star trauert um seinen Vater

Newsticker
Ibrahima Konaté trauert um seinen Vater. Der ehemalige Bundesliga-Profi meldet sich in den sozialen Medien zu Wort.
Ibrahima Konaté trauert um seinen Vater. Der ehemalige Bundesliga-Profi meldet sich in den sozialen Medien zu Wort.

Emotionaler Post von Ibrahima Konaté: Der Verteidiger vom FC Liverpool trauert um seinen Vater Hamady Konaté.

Am Donnerstag meldete sich Konaté in seiner Instagram-Story zu Wort und teilte eine Ankündigung der Familie: „Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück.“

Der ehemalige Bundesliga-Star lud zu einem Totengebet in einer Moschee in Aulnay-sous-Bois (circa 20 Kilometer von Paris entfernt) ein.

Champions League: Konaté fehlt aus „persönlichen Gründen“

Am Mittwochabend, beim 3:0 der Reds gegen Olympique Marseille, hatte Konaté aus „persönlichen Gründen“ nicht im Champions-League-Kader gestanden.

Trainer Arne Slot erklärte bei TNT Sports, dass sein Schützling eine „sehr traurige“ Zeit durchmache. Nun sind auch die Hintergründe klar.

Konaté spielt seit fünf Jahren für den FC Liverpool. Im Januar 2021 wechselte er von RB Leipzig auf die Insel.

