Maresca-Nachfolger gefunden? Rosenior wohl neuer Chelsea-Coach

SID 05.01.2026 • 20:57 Uhr Der FC Chelsea scheint bei der Suche nach einem neuen Teammanager fündig geworden zu sein. Der 41-jährige Engländer hat sich am Montag mit den Verantwortlichen des Vereins getroffen.

Klub-Weltmeister FC Chelsea ist auf der Suche nach einem neuen Teammanager offenbar fündig geworden. Wenige Tage nach dem Aus von Enzo Maresca soll sich Liam Rosenior, derzeit noch Trainer vom französischen Erstligisten Racing Straßburg, in London mit den Verantwortlichen von Chelsea getroffen haben.

Wie sein Klub am Abend mitteilte, will sich der 41-jährige Engländer am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz im Stade de la Meinau zu seiner Zukunft äußern.

Chelsea und Straßburg gehören zu BlueCo

Vieles deutet demnach darauf hin, dass Rosenior die Nachfolge von Maresca antritt, der an Neujahr nach einer Krisensitzung der Blues entlassen wurde. Bei Straßburg sei man bereits „hinter den Kulissen aktiv, um einen Ersatz für ihn zu finden“, der „so schnell wie möglich“ auf der Bank des Tabellensiebten der Ligue 1 Platz nehmen soll, hieß es in der Mitteilung.