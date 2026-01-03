Guardiola reagiert auf Gerüchte

SID 03.01.2026 • 06:09 Uhr Enzo Maresca ist ab sofort vereinslos - doch Pep Guardiola bleibt cool. Der Katalane verweist auf seinen Vertrag bei City.

Starcoach Pep Guardiola von Manchester City hat gelassen auf den Abschied von Enzo Maresca beim FC Chelsea reagiert. Guardiola verwies einmal mehr auf seinen Vertrag bis 2027, nachdem zuletzt über eine mögliche Ablösung durch Maresca bei den Citizens spekuliert worden war.

„Ich habe einen Vertrag. Ich habe tausend Millionen Mal gesagt: Ich bin glücklich. Ich will mit meinem Team kämpfen“, betonte der Katalane.

Premier League: Das sagt Guardiola zum Maresca-Aus

„Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Chelsea meiner Meinung nach einen unglaublichen, unglaublichen Trainer und einen unglaublichen Menschen verliert“, sagte Guardiola: „Aber das ist eine Entscheidung der Vereinsführung von Chelsea, daher habe ich dazu nichts zu sagen.“

Mit Blick auf die Zukunft ergänzte der 54-Jährige, dass er „noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr“ habe: „Ich bin gerne hier, Sie werden sehen.“ Die Klubführung unterstütze ihn, betonte Guardiola, der seit 2016 City-Coach ist: „Das hat sich in der letzten Saison gezeigt, als wir zwei, drei Monate lang kein einziges Spiel gewonnen haben.“