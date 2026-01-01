Premier League: "Bam Bam" begeistert Liverpool

Maximilian Huber 01.01.2026 • 12:57 Uhr Jeremie Frimpong entwickelt sich in Liverpool allmählich zu einem unverzichtbaren Leistungsträger. Der Niederländer begeistert Cheftrainer Arne Slot und könnte nach seiner Leidenszeit endlich durchstarten.

Beim 2:1-Auswärtssieg des FC Liverpool bei Tottenham Hotspur vermuteten die meisten Fans der Reds das Ende einer Durststrecke. Neuzugang Jeremie Frimpong hatte mit seiner Flanke Stürmer Hugo Ekitiké gefunden, der zum zwischenzeitlichen 2:0 einköpfte.

Weil die Flanke jedoch entscheidend abgefälscht wurde, erkannte die Premier League dem Niederländer seinen ersten Assist im Trikot des LFC wieder ab. Eine Woche später, beim 2:1-Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht Wolverhampton, bestanden an seiner Vorlagen-Premiere dann aber keine Zweifel mehr.

Sommer-Transfer Frimpong begeistert Slot

Mit einem unwiderstehlichen Antritt ließ der Niederländer seinen Gegenspieler stehen und fand Landsmann Ryan Gravenberch mit einer flachen Hereingabe im Zentrum, wo der Ex-Bayern-Profi vollendete.

„Ein Wendepunkt! Über 40 Minuten lang herrschte eine langweilige Pattsituation, bis Frimpong mit einem Geistesblitz den Grundstein für den hart erkämpften Sieg von Liverpool legte. Eine Explosion von Tempo, gefolgt von einem äußerst intelligenten Rückpass“, beschrieb der Mirror die Vorlage von Frimpong, der nach dem Spiel auch von seinem Cheftrainer Arne Slot gebührend gefeiert wurde. „Tempo, das ist seine Stärke. Das ist im modernen Fußball entscheidend. Das Tor, das er vorbereitet hat, war eine reine Einzelleistung.“

Nicht umsonst taufte Slot seinen Schützling auf den Spitznamen „Bam Bam“. Der Meistertrainer aus der Vorsaison hob zuletzt wiederholt Frimpongs unglaubliche Schnelligkeit und Fähigkeit hervor, aus dem Nichts etwas kreieren zu können, um eine dichte Abwehr zu knacken.

Genau diese Qualitäten hatten sich die Reds vom 25-Jährigen erhofft, als sie im Sommer 40 Millionen Euro Ablöse an Bayer Leverkusen zahlten. Viereinhalb Jahre bearbeitete der Niederländer bis dato die rechte Schiene der Werkself, unglaubliche 30 Tore und 44 Vorlagen steuerte Frimpong in seiner Leverkusen-Zeit bei - als nomineller Rechtsverteidiger.

„Bam Bam“ von Verletzungen ausgebremst

Werte, die den FC Liverpool auf den Plan riefen und den Klub dazu veranlassten, Frimpong als Ersatz für den ablösefrei abgewanderten Trent Alexander-Arnold unter Vertrag zu nehmen.

„Wir mussten auf dieser Position eine Veränderung vornehmen, weil Trent gegangen ist. Das war für mich nicht ideal, da Trent für diesen Verein so wichtig war und auch für mich in der letzten Saison eine große Rolle gespielt hat. Als wir uns auf dem Markt umgesehen haben, war Jeremie einer der ersten, der uns aufgefallen ist“, stellte Slot klar.

Zwei Oberschenkelverletzungen bremsten den Niederländer allerdings in seinen ersten Monaten als Liverpool-Spieler aus, weshalb er im Jahr 2025 lediglich elf Pflichtspiel-Einsätze im Reds-Trikot verbuchen konnte.