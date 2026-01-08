Premier League: Der irre Trainerfluch eines Ex-Bayern-Stars

Johannes Vehren 08.01.2026 • 10:02 Uhr Matthijs de Ligt erlebt in seiner Karriere zum wiederholten Mal einen Trainerwechsel. Auf dem Verteidiger von Manchester United scheint ein Fluch zu liegen.

Und schon wieder grüßt das Murmeltier: Matthijs de Ligt hat bei Manchester United mit der Freistellung von Ruben Amorim den nächsten Trainerwechsel seiner Karriere erlebt.

Mit gerade einmal 26 Jahren hat der Niederländer seit der Saison 2016/17 bereits unter 13 verschiedenen Übungsleitern trainiert. De Ligt hatte in seiner bisherigen Laufbahn in jedem Jahr mindestens einen neuen Trainer.

De Ligt hatte alleine vier Trainer bei Ajax Amsterdam

Unter Peter Bosz gab der Verteidiger im Oktober 2016 sein Profidebüt für Ajax Amsterdam. Bosz zog es im Sommer 2017 zu Borussia Dortmund und Marcel Keizer übernahm seinen Posten.

Allerdings wurde dieser bereits im Dezember 2017 gefeiert. Nachdem Michael Reiziger für ein Spiel interimsmäßig an der Seitenlinie von Ajax stand, übernahm Erik ten Hag als neuer Chefcoach. Unter ihm erreichte Amsterdam in der Saison 2018/19 das Champions-League-Halbfinale und spielte insgesamt ein furioses Jahr.

Im Sommer 2019 wagte de Ligt dann den Schritt ins Ausland und wechselte zu Juventus Turin. Damals wurden die Italiener von Maurizio Sarri trainiert, allerdings wurde dieser nach rund einem Jahr durch Andrea Pirlo ersetzt.

Auch der 46-Jährige musste nach nur einem Jahr seinen Stuhl wieder räumen und Massimiliano Allegri leitete ab sofort die Geschicke.

De Ligt erlebt auch Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern

2022 verließ de Ligt dann Juventus Turin und schloss sich dem FC Bayern an. Bei den Münchenern wurde dann aber im März 2023 Julian Nagelsmann durch Thomas Tuchel ausgetauscht.

Vor rund eineinhalb Jahren war de Ligts Zeit in Deutschland vorbei, er unterschrieb bei seinem aktuellen Arbeitgeber Manchester United.

Wilde Zeiten bei Manchester United

Als der 26-Jährige bei den Red Devils ankam, war dort ten Hag sein Coach, allerdings wurde sein Landsmann im Oktober 2024 freigestellt.