Tuchel zu Manchester United? Klub-Ikone lässt aufhorchen

SID 06.01.2026 • 11:26 Uhr Thomas Tuchel als Ideallösung für Manchester United. Eine Ikone der Red Devils macht den englischen Nationaltrainer zu seiner Wunschlösung.

Paul Scholes hat Thomas Tuchel als neuen Coach beim englischen Rekordmeister Manchester United ins Spiel gebracht - allerdings erst ab Sommer.

„Ich halte Tuchel für einen der Besten überhaupt“, sagte die United-Ikone im Podcast „The Good, The Bad and The Football“. Tuchel sei sein „Wunschkandidat – und sein Vertrag bei der englischen Nationalmannschaft läuft nur noch bis zum Sommer“. Mit England ist Tuchel bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gefordert.

Laut Scholes, mit 716 Einsätzen der Spieler mit den drittmeisten Partien für ManUnited, müsse sich der Klub um den derzeitigen englischen Nationalcoach Tuchel bemühen.

Scholes: Tuchel hat es bei Bayern schon bewiesen

„Ich denke, er kann etwas temperamentvoll sein und ist mitunter schwierig im Umgang“, sagte Scholes, er ergänzte aber mit Blick auf Tuchels Stationen bei Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea oder Bayern München: Der 52-Jährige habe es „schon bei großen Vereinen bewiesen“.

Die Red Devils hatten sich am Montag von Teammanager Rúben Amorim getrennt, der Portugiese hatte das Team erst im November 2024 übernommen. In der Liste der Ex-Teammanager seit dem Abschied von Klublegende Alex Ferguson 2013 ist Amorim bereits die Nummer sieben. Zählt man Interimstrainer dazu, sind es gar zehn.

Gerüchte um Nachfolger gibt es einige, so soll unter anderem Oliver Glasner eine Option für den Job sein, wenn auch erst im Sommer. Für die Übergangszeit wird zudem auch Ole Gunnar Solskjaer gehandelt. Dieser würde liebend gern auch als Interimsmann zu United zurückkehren, vermeldete Transferexperte Fabrizio Romano.

Neville fordert Trainer, der zu United passt

Gary Neville, der zwischen 1992 bis 2011 in Manchester unter Vertrag gestanden hatte, forderte ein Ende der „Experimente“ auf der Trainerbank. „Ich war immer sehr stolz auf das, wofür dieser Verein steht – abenteuerlichen, aufregenden Fußball, der jungen Spielern Spielpraxis verleiht und die Zuschauer begeistert. Sie müssen Risiken eingehen und den Mut haben, offensiven, aggressiven Fußball zu spielen“, sagte der zweimalige Champions-League-Sieger bei Sky.