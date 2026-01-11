Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Herber Liverpool-Rückschlag nach Topspiel-Zoff

Liverpool-Star fällt lange aus

Der FC Liverpool muss lange Zeit auf Verteidiger Conor Bradley verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Topspiel gegen den FC Arsenal schwer am Knie.
Liverpool-Coach Arne Slot äußert sich nach dem 0:0 gegen Arsenal zum Vorfall zwischen Gabriel Martinelli und Conor Bradley. Der Brasilianer warf den Ball nach dem Engländer und packte ihn, ohne zu wissen, dass dieser verletzt war.
Maximilian Huber
Der FC Liverpool muss lange Zeit auf Verteidiger Conor Bradley verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Topspiel gegen den FC Arsenal schwer am Knie.

Bittere Nachrichten für den FC Liverpool: Wie der englische Meister aus der Vorsaison am Sonntag bestätigte, fällt Rechtsverteidiger Conor Bradley lange mit einer schweren Knieverletzung aus.

Der 22-Jährige hatte sich die Blessur kurz vor Ende des Topspiels beim FC Arsenal (0:0) zugezogen. Bradley wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Eine genaue Ausfalldauer gab der Klub in einer Pressemitteilung nicht bekannt.

Arsenals Martinelli löst Aufreger-Szene aus

Bradley war in der vierten Minute der Nachspielzeit unglücklich weggerutscht und verdrehte sich dabei das Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Nordire am Boden liegen.

Anschließend löste Arsenals Gabriel Martinelli Ärger aus, als er versuchte, den am Boden liegenden Bradley ins Seitenaus zu schubsen, um eine möglichst schnelle Spielfortsetzung zu ermöglichen.

England-Legende Gary Neville fand daraufhin als Co-Kommentator bei Sky UK deutliche Worte: „Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht“, sagte Neville, bevor er Martinelli als „Idioten“ bezeichnete. „Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite