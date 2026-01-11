Premier League: Herber Liverpool-Rückschlag nach Topspiel-Zoff

Maximilian Huber 11.01.2026 • 14:29 Uhr Der FC Liverpool muss lange Zeit auf Verteidiger Conor Bradley verzichten. Der 22-Jährige verletzt sich im Topspiel gegen den FC Arsenal schwer am Knie.

Bittere Nachrichten für den FC Liverpool: Wie der englische Meister aus der Vorsaison am Sonntag bestätigte, fällt Rechtsverteidiger Conor Bradley lange mit einer schweren Knieverletzung aus.

Der 22-Jährige hatte sich die Blessur kurz vor Ende des Topspiels beim FC Arsenal (0:0) zugezogen. Bradley wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Eine genaue Ausfalldauer gab der Klub in einer Pressemitteilung nicht bekannt.

Arsenals Martinelli löst Aufreger-Szene aus

Bradley war in der vierten Minute der Nachspielzeit unglücklich weggerutscht und verdrehte sich dabei das Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Nordire am Boden liegen.

Anschließend löste Arsenals Gabriel Martinelli Ärger aus, als er versuchte, den am Boden liegenden Bradley ins Seitenaus zu schubsen, um eine möglichst schnelle Spielfortsetzung zu ermöglichen.