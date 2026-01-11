Premier League: Herber Liverpool-Rückschlag nach Topspiel-Zoff

Bittere Nachrichten für den FC Liverpool: Wie der englische Meister aus der Vorsaison am Sonntag bestätigte, fällt Rechtsverteidiger Conor Bradley lange mit einer schweren Knieverletzung aus.
Liverpool-Star fällt lange aus
Der 22-Jährige hatte sich die Blessur kurz vor Ende des Topspiels beim FC Arsenal (0:0) zugezogen. Bradley wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. Eine genaue Ausfalldauer gab der Klub in einer Pressemitteilung nicht bekannt.
Arsenals Martinelli löst Aufreger-Szene aus
Bradley war in der vierten Minute der Nachspielzeit unglücklich weggerutscht und verdrehte sich dabei das Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der Nordire am Boden liegen.
Anschließend löste Arsenals Gabriel Martinelli Ärger aus, als er versuchte, den am Boden liegenden Bradley ins Seitenaus zu schubsen, um eine möglichst schnelle Spielfortsetzung zu ermöglichen.
England-Legende Gary Neville fand daraufhin als Co-Kommentator bei Sky UK deutliche Worte: „Man kann ihn nicht so vom Platz schubsen, das geht nicht“, sagte Neville, bevor er Martinelli als „Idioten“ bezeichnete. „Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.“