Premier League: ManUnited blamiert sich nach Amorim-Aus

Maximilian Lotz 07.01.2026 • 23:48 Uhr Manchester United stolpert in Spiel eins nach der Entlassung von Rúben Amorim bei einem Kellerkind.

Rúben Amorim ist weg, doch die Probleme sind geblieben: Zwei Tage nach dem Aus des Portugiesen hat sich Manchester United in der Premier League den nächsten Ausrutscher geleistet.

Beim 2:2 (0:1) beim Tabellenvorletzten FC Burnley entgingen die Red Devils unter Interimstrainer Darren Fletcher haarscharf einer peinlichen Pleite.

Premier League: Eigentor und Traumtor schocken Manchester United

Der kriselnde englische Rekordmeister geriet durch ein Eigentor von Ayden Heaven (13.) früh ins Hintertreffen. Der Abwehrspieler fälschte eine Hereingabe von Bashir Humphreys unglücklich ins eigene Tor ab.

Der frühere Leipziger Benjamin Sesko drehte die Partie zwischenzeitlich mit seinem Doppelpack (50./60.). Doch Jaidon Anthony (66.) sicherte dem Aufsteiger mit einem Traumtor in den Winkel einen Punkt.