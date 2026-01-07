Premier League: ManUnited blamiert sich nach Amorim-Aus

Rúben Amorim ist weg, doch die Probleme sind geblieben: Zwei Tage nach dem Aus des Portugiesen hat sich Manchester United in der Premier League den nächsten Ausrutscher geleistet.
United blamiert sich nach Amorim-Aus
Beim 2:2 (0:1) beim Tabellenvorletzten FC Burnley entgingen die Red Devils unter Interimstrainer Darren Fletcher haarscharf einer peinlichen Pleite.
Premier League: Eigentor und Traumtor schocken Manchester United
Der kriselnde englische Rekordmeister geriet durch ein Eigentor von Ayden Heaven (13.) früh ins Hintertreffen. Der Abwehrspieler fälschte eine Hereingabe von Bashir Humphreys unglücklich ins eigene Tor ab.
Der frühere Leipziger Benjamin Sesko drehte die Partie zwischenzeitlich mit seinem Doppelpack (50./60.). Doch Jaidon Anthony (66.) sicherte dem Aufsteiger mit einem Traumtor in den Winkel einen Punkt.
Welche Lösung United auf der Trainerbank anstrebt, ist weiter offen. Medienberichten zufolge soll die Klubführung am Dienstag erste Gespräche mit Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick geführt haben.
