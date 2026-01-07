Premier League: Rettet ein alter Bekannter United?

Johannes Vehren 07.01.2026 • 11:02 Uhr Manchester United ist nach der Freistellung von Ruben Amorim auf Trainersuche. Zwei bekannte Gesichter sollen die Favoriten auf den Job sein.

Wer wird neuer Trainer von Manchester United? Nach Informationen des englischen Mediums Daily Mail gibt es zwei Favoriten im Rennen um die Nachfolge von Ex-Coach Ruben Amorim.

Demnach handelt es sich um Ole Gunnar Solskjaer und Michael Carrick. Einer der beiden könnte die Red Devils erst einmal übergangsweise bis zum Saisonende übernehmen, heißt es im Bericht. Danach will man sich wohl für die weitere Zukunft aufstellen.

Kehrt Solskjaer an alte Wirkungsstätte zurück?

Laut des Berichts haben beide Kandidaten am Dienstag mit Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox telefoniert. Eine Entscheidung soll aber erst getroffen werden, wenn man sich mit ihnen persönlich trifft.

Der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Solskjaer großes Interesse an dem Job gezeigt habe - unabhängig von der Vertragslaufzeit.

Der Norweger war als Spieler zwischen 1996 und 2007 sowie als Cheftrainer (2018 und 2021) für United aktiv. Er gilt als Favorit auf den Posten, aktuell ist er ohne Team.

Carrick war einst Solskjaers Co-Trainer

Kurios: Sein damaliger Co-Trainer war Carrick. Dieser sprang für drei Spiele ein, als Solskjaer im November 2021 freigestellt wurde.