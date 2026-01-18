Premier League: Nächste Enttäuschung für Woltemade

Felix Kunkel 18.01.2026 • 17:47 Uhr Nick Woltemade enttäuscht mit Newcastle United beim Tabellenletzten der Premier League. Der DFB-Stürmer wird nach einem schwachen Auftritt ausgewechselt.

Nächste Enttäuschung für Nick Woltemade: Der deutsche Nationalstürmer hat mit Newcastle United beim abgeschlagenen Schlusslicht der Premier League einen Sieg verpasst.

Fünf Tage nach der 0:2-Pleite gegen Manchester City im Halbfinal-Hinspiel im englischen League Cup kamen die Magpies bei den Wolverhampton Wanderers nicht über ein 0:0 hinaus. Auch aus persönlicher Sicht erwischte Woltemade einen gebrauchten Tag.

Bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute blieb der DFB-Star nahezu komplett blass. Lediglich in der ersten Halbzeit verzeichnete Woltemade zwei Abschlüsse per Kopf: Einer davon landete immerhin auf dem Tornetz der Wolves.

Woltemade „wirkte wenig selbstbewusst“

Ansonsten war der 23-Jährige mit insgesamt 13 Ballkontakten und sechs Pässen wenig eingebunden in das Spiel von Newcastle, das sich über weite Strecken der Partie sehr ideenlos präsentierte und den Ball nur hin und her schob.

Woltemade „wirkte wenig selbstbewusst. Hatte Schwierigkeiten, Flanken mit Durchschlagskraft anzunehmen“, urteilte die Tageszeitung The Chronicle. Der Angreifer befinde sich „nun in einer Phase, in der er etwas zeigen muss“.

The Northern Echo fasste zusammen: „Er verfehlte mit zwei frühen Kopfbällen das Tor und war danach völlig unsichtbar.“

Woltemade seit fünf Ligaspielen ohne Tor

Für Woltemade war es bereits das fünfte Ligaspiel in Serie, in dem er ohne einen eigenen Treffer blieb. Seine längste Torlos-Serie in der Premier League hatte bislang bei vier Partien gelegen. Wettbewerbsübergreifend wartet er sogar seit sieben Einsätzen auf ein Tor.