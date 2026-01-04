Last-Minute-Schock für Liverpool

Moritz Pleßmann 04.01.2026 • 18:29 Uhr Der FC Liverpool sieht schon aus wie der sichere Sieger. Doch Fulham schlägt mit einem Traumtor in letzter Minute zurück.

Wahnsinn am Craven Cottage! Dank eines Traumtores von Harrison Reed in der 97. Minute hat der FC Fulham dem FC Liverpool ganz spät noch den sicher geglaubten Sieg entrissen. Die Partie endete 2:2.

Dabei waren die Reds selbst erst in der Nachspielzeit (90.+4) durch Cody Gakpo mit 2:1 in Führung gegangen und dem Sieg zum Greifen nah gewesen. Doch Reed zog aus über 20 Metern ab, traf die Kugel perfekt und versenkte den Schuss unhaltbar für Alisson im rechten Winkel.

„Was ist denn das für ein ultimatives Weltklassetor“, lobte Sky-Kommentator Joachim Hebel den Treffer des 30-Jährigen.

Premier League: Liverpool kann sich nicht absetzen

Zuvor hatte Florian Wirtz erneut für die Reds getroffen (57.) und die Führung von Harry Wilson aus Durchgang eins (17.) wettgemacht. Für den deutschen Nationalspieler war es nach der schwachen Vorstellung im vergangenen Spiel gegen Leeds United wieder ein Erfolgserlebnis und sein zweites Saisontor.

Der Anpfiff der Partie hatte sich aufgrund eines medizinischen Notfalls zunächst verschoben. Statt um 16 Uhr startete die Begegnung eine Viertelstunde später.

Liverpool ist nun Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegen gelassen.

