Premier League: Wirtz erneut in der Liverpool-Startelf

Moritz Pleßmann 01.01.2026 • 17:49 Uhr Im ersten Spiel des neuen Jahres will der FC Liverpool seine Siegesserie fortsetzen. Florian Wirtz steht erneut in der Startelf.

Der FC Liverpool trifft im ersten Premier-League-Spiel des neuen Jahres auf Leeds United (ab 18.30 im LIVETICKER). Florian Wirtz steht dabei erneut in der Anfangsformation.

Nach seinem Premierentor im vergangenen Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers vertraut Trainer Arne Slot wieder auf die Qualitäten des deutschen Nationalspielers. In der Vorbereitung auf die Begegnung verpasste Wirtz eine Trainingseinheit, dies scheint allerdings keine Auswirkungen zu haben.

Der 22-Jährige startet in der offensiven Dreierreihe hinter Hugo Ekitiké auf der linken Seite. Neben ihm rückt der zuletzt gesperrte Dominik Szoboszlai wieder ins offensive Mittelfeld. Jeremie Frimpong darf im Vergleich zum vergangenen Spiel eine Position weiter vorne spielen.

Liverpool wieder auf dem Vormarsch

Neben Szoboszlai rücken die Außenverteidiger Conor Bradley und Andy Robertson wieder in die Startformation.