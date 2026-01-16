Slot „glücklich“ über Salah-Rückkehr

SID 16.01.2026 • 11:36 Uhr Der Teammanager des FC Liverpool, Arne Slot, will den Krach mit Mohamed Salah vergessen haben und ihn mit offenen Armen begrüßen.

Teammanager Arne Slot vom FC Liverpool will Superstar Mohamed Salah bei dessen Rückkehr vom Afrika-Cup mit offenen Armen empfangen. „Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt“, sagte der Niederländer am Freitag und beteuerte: „Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt.“

Salah hatte Anfang Dezember für Schlagzeilen gesorgt, als er dem Verein vorwarf, ihn „unter den Bus geworfen“ zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte. Auch von einem fehlenden Verhältnis zu Slot war die Rede. Nach seiner Einwechslung beim 2:0 gegen Brighton & Hove Albion Mitte Dezember und einer Torvorlage erklärte der niederländische Coach die Angelegenheit für erledigt.

Salah-Comeback in der Champions League?

Dennoch hatten sich zuletzt Wechsel-Spekulationen um den „Ägyptischen König“ gerankt. Salah wurde mit einem möglichen Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Während der 33-Jährige beim Afrika-Cup abermals vergeblich um den Titel spielte, blühte bei den Reds Florian Wirtz auf. Liverpool verlor keines der sechs Spiele ohne Salah, der gegen Nigeria am Samstag (17.00 Uhr/Sportdigital) um Platz drei beim Kontinentalturnier kämpft.