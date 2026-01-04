Rätsel um Wirtz-Treffer: "Kann ich einfach nicht glauben"

Moritz Pleßmann 04.01.2026 • 21:10 Uhr Florian Wirtz trifft beim Unentschieden gegen den FC Fulham. In der Entstehung steht er gefährlich nah an der Abseitslinie - oder doch in der gefährlichen Zone?

War der Treffer von Florian Wirtz beim 2:2 gegen den FC Fulham wirklich regulär?

Der Star des FC Liverpool erzielte kurz vor der Stundenmarke den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Auf Vorlage von Conor Bradley überwand er Keeper Bernd Leno. Doch zunächst ging die Fahne des Assistenten hoch.

Der VAR schaltete sich daraufhin ein und überprüfte den Treffer. Die Entscheidung dauerte und dauerte, letztendlich entschied Schiedsrichter Craig Pawson auf Tor. „Ich war mir sicher, dass es Abseits war, deshalb habe ich nicht einmal gejubelt“, war Torschütze Wirtz selbst überrascht, wie er Sky Sports verriet.

Liverpool-Legende hinterfragt Treffer

Die bei ebenjenem TV-Sender als Experte arbeitende Liverpool-Legende Jamie Carragher konnte derweil nicht fassen, dass der Treffer anerkannt wurde: „Er sieht aus, als stünde er weiter vorne. Ich weiß, dass die Kamerawinkel manchmal täuschen können, aber da wir den Elfmeterpunkt sehen können, kann ich einfach nicht glauben, dass dieser Treffer gegeben wurde.“

In den sozialen Medien kursierten außerdem Bilder der Situation, die auch den von Carragher beschriebenen Elfmeterpunkt zeigen. Diese zeigen den Moment der Ballabgabe auf Wirtz, der augenscheinlich im Abseits stehen könnte. Doch letztendlich zählte das Tor, Proteste gab es nicht.

Medien erklären anerkannten Wirtz-Treffer

Der Guardian, der von „Kontroversen“ schrieb, versuchte sich zusätzlich an einer möglichen Erklärung: „Die offizielle Erklärung? In dieser Saison werden in der Premier League dickere Linien zur Beurteilung verwendet, und Angreifern wird mehr Spielraum eingeräumt.“

Die Daily Mail führte dies weiter aus. Der Grund für die Anerkennung des Treffers sei demnach eine „wenig bekannte Toleranzgrenze“ der halbautomatischen Abseitserkennung, die es seit der letzten Saison gibt.

Dort hieß es weiter: „Während in anderen Wettbewerben wie der Champions League Abseitsstellungen millimetergenau entschieden werden, arbeitet das VAR-System der Premier League mit einer Toleranz von bis zu fünf Zentimetern.“