Samuel Kucza 29.01.2026 • 23:41 Uhr Emile Heskey vergleicht Florian Wirtz in einem Interview mit Harry Kane und lobt seine Entwicklung beim FC Liverpool.

Florian Wirtz hat sich beim FC Liverpool nach einem holprigen Start zu einem wichtigen Faktor entwickelt – und bekommt nun prominentes Lob.

Emile Heskey, früherer Stürmer der Reds und der englischen Nationalmannschaft, sieht im Deutschen einen Spieler von besonderem Wert.

Im Gespräch mit Wettbasis.com beschrieb Heskey das besondere Spielverständnis des Youngsters: „Wenn man Wirtz Freiraum lässt, wird er einen killen.“

Wirtz zahlt Vertrauen zurück

Er hob besonders die Art hervor, wie Wirtz seine Bewegungen einsetzt: „Seine Bewegungen sind klein, kurz und sehr präzise. Die anderen müssen darauf reagieren, und wenn man das nicht tut, ist er derjenige, der darunter leidet.“

Wirtz zahlt das Vertrauen inzwischen immer öfter mit Toren zurück. In der Champions League erzielte der 21-jährige Nationalspieler beim 6:0-Sieg gegen Qarabag FK sein erstes Champions-League Tor für Liverpool und zeigt nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten ein befreiteres Spiel.

Insgesamt kommt er auf fünf Tore und sieben Vorlagen für Liverpool.

„Würde Wirtz sogar mit Kane vergleichen“

Gleichzeitig betonte Heskey, dass Wirtz noch Zeit benötige, um das höhere Tempo der Premier League vollständig zu verinnerlichen und die körperliche Komponente stärker zu nutzen.

Heskey ging im Interview noch einen Schritt weiter und zog Vergleiche mit anderen Topspielern: „Stilistisch würde ich Wirtz wahrscheinlich mit Morgan Rogers oder Phil Foden vergleichen. Wenn er eine freiere Rolle hätte, würde er sich sehr gut schlagen.“

Und dann folgte das stärkste Lob: „Wenn wir über die Bedeutung sprechen, würde ich Wirtz sogar mit Harry Kane vergleichen.“

Nach seinem Wechsel im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool hatte Florian Wirtz zunächst Zeit gebraucht, um sich an Tempo, Physis und Abläufe in der Premier League zu gewöhnen.