Zweistellig! Manchester City vermöbelt Gegner komplett

Der letztjährige Finalist Manchester City hat in der dritten Runde des FA Cups ein Schützenfest gefeiert. Beim 10:1 (4:0)-Kantersieg gegen den Drittligisten Exeter City war Rico Lewis der einzige Doppeltorschütze der Skyblues, die zudem von zwei Eigentoren des Gegners in der ersten Halbzeit profitierten.
Zweistellig! City vermöbelt Gegner
Auch Neuzugang Antoine Semenyo traf gleich bei seinem Debüt, nachdem er mit seinem 75 Millionen Euro schweren Transfer den Rekord für die aktuelle Wechselphase aufgestellt hatte.
Sensation um Glasner
Auch die Premier-League-Klubs FC Fulham (3:1 gegen den FC Middlesbrough), FC Burnley (5:1 gegen den FC Millwall) und FC Brentford (2:0 bei Sheffield Wednesday) setzten sich am Nachmittag gegen unterklassige Klubs durch.
Zuvor war Titelverteidiger Crystal Palace mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Oliver Glasner sensationell mit 1:2 beim Sechstligisten FC Macclesfield ausgeschieden. Laut BBC war es die „größte Sensation“ in der Geschichte des traditionsreichen Pokalwettbewerbs, denn beide Klubs trennen 117 Tabellenplätze.
Nick Woltemade und Newcastle United setzten sich nach einem epischen Elfmeterschießen gegen den AFC Bournemouth durch.
