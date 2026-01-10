Zweistellig! Manchester City vermöbelt Gegner komplett

SPORT1 10.01.2026 • 19:27 Uhr Manchester City zeigt im FA Cup keine Gnade und vermöbelt einen Drittligisten. Auch ein Neuankömmling darf gleich jubeln.

Der letztjährige Finalist Manchester City hat in der dritten Runde des FA Cups ein Schützenfest gefeiert. Beim 10:1 (4:0)-Kantersieg gegen den Drittligisten Exeter City war Rico Lewis der einzige Doppeltorschütze der Skyblues, die zudem von zwei Eigentoren des Gegners in der ersten Halbzeit profitierten.

Auch Neuzugang Antoine Semenyo traf gleich bei seinem Debüt, nachdem er mit seinem 75 Millionen Euro schweren Transfer den Rekord für die aktuelle Wechselphase aufgestellt hatte.

Sensation um Glasner

Auch die Premier-League-Klubs FC Fulham (3:1 gegen den FC Middlesbrough), FC Burnley (5:1 gegen den FC Millwall) und FC Brentford (2:0 bei Sheffield Wednesday) setzten sich am Nachmittag gegen unterklassige Klubs durch.