FC Liverpool: Arne Slot vermisst Bayern-Star Luis Díaz

Samuel Kucza 11.02.2026 • 16:55 Uhr Liverpool-Coach Arne Slot hätte gerne mit Luis Díaz weitergearbeitet. Allerdings verteidigt er auch den Transfer des Kolumbianers zum FC Bayern.

Arne Slot hat zugegeben, dass er Luis Díaz gerne weiter beim FC Liverpool gesehen hätte. „Gute Fußballer vermisst du immer“, betonte der Reds-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sunderland. „Er war in der vergangenen Saison sehr wichtig für uns, aber er war nicht der Einzige.“

Díaz war im vergangenen Sommer für rund 70 Millionen Euro nach München gewechselt. Dort kommt der Flügelspieler bislang auf 32 Torbeteiligungen in 30 Pflichtspielen. In England wurde Liverpool zuletzt mehrfach vorgeworfen, den 28-Jährigen zu früh abgegeben zu haben.

Obwohl Slot gerne mit Díaz weitergearbeitet hätte, verteidigte er den Transfer zugleich. Der Cheftrainer stellte klar, dass wirtschaftliche Nachhaltigkeit bei der Entscheidung eine zentrale Rolle gespielt habe.

Slot: Díaz ist „ein gutes Beispiel, wie dieser Verein funktioniert“

Díaz sei „ein gutes Beispiel, wie dieser Verein funktioniert“, führte Slot aus. „Wenn man ein solches Angebot für einen 28-Jährigen bekommt, dann entscheidet sich der Klub aus Nachhaltigkeitsgründen für einen Verkauf. Und damit sind wir eine Ausnahme in der Premier League.“

Man habe zudem mehrere Leistungsträger ersetzt und verfüge weiterhin über hohe Qualität im Kader, ergänzte Slot. Außerdem verwies der Niederländer auf die schwierige Offensivsituation der Reds, die auch mit der Verletzung von Alexander Isak zusammenhänge.

Der Angreifer hatte sich im Dezember einen Wadenbeinbruch zugezogen und fehlt seitdem. „Wenn Alex fit gewesen wäre, hätten wir dann auch darüber gesprochen?“, fragte Slot rhetorisch.