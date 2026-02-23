Legende lässt aufhorchen: Ist es Zeit für den Salah-Erben?

SPORT1 23.02.2026 • 22:37 Uhr Liverpool feiert gegen Nottingham einen späten Sieg. Nach der Partie bekommt vor allem ein Youngster großes Lob.

Dem FC Liverpool gelang am Sonntag ein äußerst glücklicher Sieg. Beim Auswärtsspiel gegen Nottingham Forest fiel der 1:0-Siegtreffer der Reds durch Alexis Mac Allister in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Nach dem Spiel hat der ehemalige Liverpool-Profi Jamie Carragher vor allem zwei Spieler deutlich kritisiert: Mohamed Salah und Cody Gakpo.

„Das war einer der größten Raubüberfälle, die ich in dieser Saison in der Premier League gesehen habe, wirklich“, sagte der ehemalige Liverpool-Verteidiger bei Sky Sports.

Carragher: Ngumoha leistet mehr als Salah

Die Vereinslegende der Reds sieht gar die Zeit für einen Umbruch gekommen: „Rio Ngumoha kam in der 77. Minute ins Spiel und hat in 15 Minuten mehr geleistet als Gakpo und Salah im gesamten Spiel. Dieser Junge hat das Spiel verändert. Er muss jetzt von Beginn an spielen. Er ist so gut“, hob Carragher hervor.

Zudem erklärte der 48-Jährige, Liverpools Leistung in der ersten Halbzeit sei „eine der schlechtesten überhaupt“ gewesen.