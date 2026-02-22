Ohne Wirtz: Liverpool feiert Last-Minute-Sieg nach VAR-Krimi

SPORT1 22.02.2026 • 17:10 Uhr Ohne Florian Wirtz tut sich der FC Liverpool bei Nottingham Forest lange schwer. Fans von Crystal Palace fallen erneut mit einer Aktion gegen Oliver Glasner auf.

Ohne den verletzten Florian Wirtz hat der FC Liverpool einen Last-Minute-Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze gefeiert. Der Titelverteidiger holte dank eines Treffers von Alexis Mac Allister (90.+7) ein 1:0 (0:0) bei Nottingham Forest und ist als Tabellensechster jetzt punktgleich mit dem viertplatzierten FC Chelsea.

Kurios: Bereits in der 90. Minute hatte Mac Allister den vermeintlichen Siegtreffer erzielt – das Tor wurde aber wegen eines Handspiels wieder zurückgenommen.

Auch als der Ball ein zweites Mal im Netz zappelte, folgte ein minutenlanger VAR-Check. Überprüft wurde eine vermeintliche Abseitsposition im Vorfeld von Abwehrchef Virgil van Dijk. Diesmal hatte der VAR jedoch keine Einwände und Liverpool durfte endlich jubeln.

Liverpool: Wirtz beim Aufwärmen verletzt

Wirtz hatte sich beim Aufwärmen verletzt und rutschte daher aus der Startelf. Anstelle des deutschen Nationalspielers begann Curtis Jones, englische Medien berichten, dass Wirtz nicht allzu schwer verletzt sei. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es.

Ohne den Kreativspieler tat sich Liverpool schwer, Chancen herauszuspielen. Die besseren Gelegenheiten hatten die abstiegsbedrohten Gastgeber, bei denen der deutsche Torhüter Stefan Ortega fehlerfrei blieb.

Palace-Fans mit Banner gegen Glasner

Parallel gewann Crystal Palace mit 1:0 (0:0) gegen das Schlusslicht Wolverhampton. Erst das Tor von Evann Guessand (90.) ließ die Hausherren jubeln.

Die Palace-Fans drückten zu Beginn der Partie ihre Unzufriedenheit mit der Situation des Klubs aus – auch Trainer Oliver Glasner, der im Sommer den Verein verlassen wird, geriet dabei einmal mehr in den Fokus.

Im Selhurst Park war ein Banner zu sehen, auf dem stand: „Chancen verpasst, Vorstand inkompetent, Fans respektlos behandelt – Glasner ist erledigt.“

