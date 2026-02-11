Liverpool siegt - ManCity macht Druck

SID 11.02.2026 • 23:15 Uhr Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool weiter die Champions-League-Ränge im Blick. Einen besonderen Moment erlebte James Milner.

Hoffnungsträger Florian Wirtz hat mit dem FC Liverpool in der Premier League die Champions-League-Plätze weiter im Visier. Das Team des deutschen Fußball-Nationalspielers gewann am Mittwoch beim AFC Sunderland mit 1:0 (0:0) und verkürzte den Rückstand auf den viertplatzierten Rekordmeister Manchester United auf vier Punkte. Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die Königsklasse.

Für einen Angriff auf die Spitze wird es in dieser Saison nicht mehr reichen, der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal beträgt 14 Punkte - und die Gunners sind an diesem 26. Spieltag erst noch im Einsatz.

City verkürzt Abstand - Milner zieht mit Rekord gleich

Deutlich näher dran ist Manchester City. Das Team von Coach Pep Guardiola rückte durch ein souveränes 3:0 (3:0) gegen Bernd Lenos FC Fulham vorerst bis auf drei Punkte an Arsenal heran. Erling Haaland traf bereits in der 39. Minute zum 3:0 - danach ließ es der Favorit ruhiger angehen und sparte Kräfte.

Einen Moment für die Geschichtsbücher erlebte James Milner. Beim 0:1 (0:0) von Brighton & Hove Albion bei Aston Villa absolvierte der 40-Jährige sein 653. Spiel in der Premier League. Er wurde in der 22. Minute eingewechselt und zog damit mit Rekordspieler Gareth Barry gleich, der seine Karriere im August 2020 beendet hat. Somit hat Milner in dieser Saison noch einige Gelegenheiten, sich den alleinigen Rekord zu schnappen.