FC Liverpool: Schlechte Nachrichten bei Wirtz!

SID 27.02.2026 • 11:33 Uhr Die Reds müssen weiter auf ihren Königstransfer verzichten - wie Trainer Arne Slot zerknirscht verkünden muss.

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz muss wegen Rückenproblemen weiter pausieren. Er gehe „nicht davon aus“, dass der 22-Jährige im Heimspiel gegen West Ham United auflaufen könne, sagte Liverpools Teammanager Arne Slot.

„Es ist immer enttäuschend, wenn ein Spieler ausfällt, und ich hätte das nach der letzten Woche auch nicht erwartet, aber so kann es manchmal laufen, und leider diesmal nicht zum Positiven.“

Wirtz hatte in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und deshalb den 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham verpasst.

Wirtz-Comeback vorerst komplett offen

„Leider steht er letzte Woche und diese Woche nicht zur Verfügung – und das ist in der Tat eine Enttäuschung für ihn, aber auch für uns, weil er in letzter Zeit wirklich, wirklich, wirklich gut gespielt hat“, sagte Slot. Wie lange genau der Kreativspieler ausfallen wird, konnte der Coach nicht benennen.