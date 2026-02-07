Havertz brilliert erneut! Arsenal marschiert weiter

SID 07.02.2026 • 18:31 Uhr Der FC Arsenal bleibt an der Spitze souverän - und der deutsche Nationalspieler Kai Havertz torgefährlich.

Auch dank Nationalspieler Kai Havertz marschiert der FC Arsenal in der Premier League weiter dem Titel entgegen. Die Londoner gewannen am 25. Spieltag ihr Heimspiel gegen den AFC Sunderland mit 3:0 (1:0) - inklusive der nächsten Vorlage von Havertz.

Der 26-Jährige bereitete das vorentscheidende 2:0 durch Viktor Gyökeres in der 66. Minute vor, in den vergangenen vier Pflichtspielen gelangen dem Stürmer vier Scorerpunkte (ein Tor, drei Assists).

Zuvor brachte Martin Zubimendi (42.) den enteilten Tabellenführer auf Kurs, Gyökeres (90.+3) schnürte spät den Doppelpack. Durch ihren 17. Saisonsieg stehen die Gunners bei 56 Punkten und damit neun vor den Verfolgern Manchester City und Aston Villa, das beim AFC Bournemouth nur 1:1 spielte.

Manchester könnte am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem Sieg gegen den FC Liverpool den Rückstand wieder verkürzen.

Premier League: Chelsea siegt dank Palmer

Auch der FC Chelsea blieb mit einem Sieg im Kreise der Verfolger. Beim akut abstiegsbedrohten Schlusslicht Wolverhampton Wanderers gewann Chelsea mit 3:1 (3:0).

Cole Palmer (13., 35., 38.) machte mit einem lupenreinen Hattrick schon vor der Pause alles klar. Seine ersten beiden Treffer erzielte der englische Nationalspieler per Elfmeter. Tolu Arokodare (54.) verkürzte nur noch. Chelsea schraubte das eigene Punktekonto auf 43 (Platz fünf).

Vor den Blues liegt weiter Manchester United, das seinen Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Michael Carrick fortsetzte. Im Rückmatch des Europa-League-Finals aus der Vorsaison gewannen die Red Devils gegen Tottenham Hotspur auch dank langer Überzahl nach einem Platzverweis gegen Cristian Romero (29.) mit 2:0 (1:0).