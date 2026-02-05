Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star Gittens

Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star

Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star Jamie Gittens. Wie Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior bestätigt, fällt der Engländer verletzungsbedingt aus.
Mit ihren auslaufenden Verträgen rücken Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi in den Fokus anderer Klubs. Sportdirektor Lars Ricken will aber mit beiden Akteuren vorzeitig verlängern.
Maximilian Huber
Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star Jamie Gittens. Wie Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior bestätigt, fällt der Engländer verletzungsbedingt aus.

Jamie Gittens kommt nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Chelsea weiter nicht in Fahrt: Wie Blues-Cheftrainer Liam Rosenior bestätigte, habe sich Gittens einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen und wird Chelsea voraussichtlich „längerfristig” fehlen.

Der Engländer wurde am vergangenen Samstag beim 3:2-Sieg gegen West Ham United verletzungsbedingt in der 26. Minute ausgewechselt und stand am Dienstag beim Carabao-Cup-Auswärtsspiel gegen Arsenal (0:1) nicht im Kader.

„Ich habe natürlich noch nicht lange mit ihm gearbeitet, aber ich kenne seine Karriere und weiß, was für ein hervorragender Spieler er ist, daher wird er uns sehr fehlen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie lange er ausfallen wird“, sagte Cheftrainer Rosenior, der erst kurz nach Jahreswechsel aus Straßburg nach London gewechselt ist.

Gittens lief nach seinem Abschied aus Dortmund insgesamt 27-mal für den FC Chelsea auf und erzielte dabei ein Tor. Satte 56 Millionen Euro Ablöse hatte sich der Londoner Klub die Dienste des Offensivspielers kosten lassen, der an der Stamford Bridge noch auf seinen Durchbruch wartet.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite