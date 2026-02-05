Premier League: Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star Gittens

Maximilian Huber 05.02.2026 • 19:55 Uhr Herber Rückschlag für Ex-BVB-Star Jamie Gittens. Wie Chelsea-Cheftrainer Liam Rosenior bestätigt, fällt der Engländer verletzungsbedingt aus.

Jamie Gittens kommt nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Chelsea weiter nicht in Fahrt: Wie Blues-Cheftrainer Liam Rosenior bestätigte, habe sich Gittens einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen und wird Chelsea voraussichtlich „längerfristig” fehlen.

Der Engländer wurde am vergangenen Samstag beim 3:2-Sieg gegen West Ham United verletzungsbedingt in der 26. Minute ausgewechselt und stand am Dienstag beim Carabao-Cup-Auswärtsspiel gegen Arsenal (0:1) nicht im Kader.

„Ich habe natürlich noch nicht lange mit ihm gearbeitet, aber ich kenne seine Karriere und weiß, was für ein hervorragender Spieler er ist, daher wird er uns sehr fehlen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie lange er ausfallen wird“, sagte Cheftrainer Rosenior, der erst kurz nach Jahreswechsel aus Straßburg nach London gewechselt ist.