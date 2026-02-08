Premier League: Liverpool-Star erlebt verrückten Abend

David Funk 08.02.2026 • 22:40 Uhr Dominik Szoboszlai steht bei der turbulenten Schlussphase im Premier-League-Topspiel im Mittelpunkt. Der Teamkollege von Florian Wirtz ist für die dramatische Niederlage mitverantwortlich.

Es lief die 74. Minute im Topspiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City, als den Reds rund 25 Meter vor dem Tor der Citizens in zentraler Position ein Freistoß zugesprochen wurde.

Standard-Spezialist Dominik Szoboszlai rieb sich bereits die Hände. City-Keeper Gianluigi Donnarumma beorderte nur zwei Spieler in die Mauer: Nico O’Reilly und Rodri.

Premier League: Szoboszlai trifft traumhaft

Der ehemalige Leipziger schnappte sich den Ball und setzte den wuchtigen Schuss an den Innenpfosten, ehe der Ball zum umjubelten Führungstreffer ins Netz sprang.

Der englische TV-Experte Gary Neville war beeindruckt: „Was für ein Treffer! Jedes Mal, wenn ich Liverpool sehe, scheint er ihr bester Spieler zu sein“, sagte Neville bei Sky Sports.

Zum Status des Siegtorschützen sollte das Freistoß-Tor aber nicht reichen. Auch, weil der Ungar in der Defensive nachlässig agierte: Er hob nach einer Kopfballverlängerung von Erling Haaland in den Strafraum das Abseits auf, sodass Bernardo Silva nicht in der verbotenen Zone stand und an Keeper Alisson Becker vorbei zum Ausgleich einschieben konnte.

Kuriose Szene in der Nachspielzeit

In der turbulenten Schlussphase stand Szoboszlai wieder im Fokus: Nachdem die Citizens durch Haalands verwandelten Elfmeter das Spiel gedreht hatten, warf Liverpool in der siebenminütigen Nachspielzeit alles nach vorne.

Bei einem Konter der Gäste zog der Mittelfeldspieler den heranstürmenden Haaland am Trikot, der einen Schuss von Rayan Cherki auf das verwaiste Tor des LFC verfolgte. Der Ball rollte schließlich auch ins Tor, aber der VAR schaltete sich ein.

Szoboszlai belächelt Schiedsrichter-Entscheidung

Nach einem sehr ausgiebigen Check entschied Schiedsrichter Craig Pawson Szoboszlai mit glatt Rot vom Platz zu stellen und das Tor von City zurückzunehmen. Der Liverpool-Profi hatte dafür nur noch ein süffisantes Lächeln übrig.

Die Entscheidung sorgte bei TV-Experte Neville für Unverständnis: „Ich verstehe das einfach nicht. Kein Schiedsrichter sollte dieses Tor aberkennen, aber das wird passieren. Lasst das Tor doch einfach gelten“, beschwerte sich Neville.