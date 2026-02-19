"Unglaublich enttäuscht": Arsenal angeschlagen

SID 19.02.2026 • 07:34 Uhr Teammanager Mikel Arteta ist nach dem herben Dämpfer beim Schlusslicht „unglaublich enttäuscht“ und gesteht Schwächen ein.

Der herbe Rückschlag im Kampf um die englische Meisterschaft hat tiefe Spuren beim FC Arsenal hinterlassen. „Ich bin unglaublich enttäuscht“, sagte Teammanager Mikel Arteta nach dem 2:2 (1:0) des Spitzenreiters der Premier League bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers: „Man muss den Schlag hinnehmen, weil wir ihn verdient haben.“

Den Londonern, die weiterhin ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz auskommen müssen, droht auf dem Weg zum Titel erneut die Luft auszugehen. Zuletzt war Arsenal bereits beim FC Brentford nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Premier League: Arsenals Vorsprung droht weiter zu schrumpfen

Der Vorsprung der Gunners könnte schon am Wochenende auf nur zwei Punkte schrumpfen. Verfolger Manchester City kann am Samstag (21.00 Uhr) im Spiel gegen Newcastle United verkürzen.