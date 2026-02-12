Verletzungsschock beim FC Liverpool

David Funk 12.02.2026 • 10:58 Uhr Der FC Liverpool hat den 1:0-Sieg gegen Sunderland am Mittwochabend teuer bezahlt. Dem Japaner Wataru Endo droht ein langfristiger Ausfall.

Der FC Liverpool bangt um Wataru Endo. Der Teamkollege von Florian Wirtz blieb bei einer Klärungsaktion beim 1:0-Sieg gegen den AFC Sunderland am Mittwochabend böse im Rasen hängen und musste im Anschluss ausgewechselt werden.

„Es ist eine ernste Angelegenheit. Wie ernst es ist, wissen wir noch nicht, weil es morgen noch bewertet werden muss, aber es sieht nicht gut aus. Ob es sein Knöchel oder sein Fuß ist, das müssen wir morgen beurteilen“, gab Trainer Arne Slot nach dem Spiel auf der Pressekonferenz bekannt.

Endo musste in der 59. Minute unter sichtlichen Schmerzen in der Nähe des Knöchels mit einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Obwohl sich die Aktion bereits fünf Minuten zuvor ereignete, versuchte er noch weiterzuspielen, musste schließlich aber ausgewechselt werden. Bereits zwischen Dezember und Januar hatte er einige Spiele mit einer Knöchelverletzung verpasst.

Liverpool: Verletzungssorgen vergrößern sich

Der vermutlich langfristige Ausfall des ehemaligen Stuttgarters trifft die Reds vor allem mit Blick auf die Position des Rechtsverteidigers. Der Japaner war dort zuletzt nach den Ausfällen von Jeremie Frimpong (Oberschenkelprobleme) und Conor Bradley (Knieverletzung) eingesprungen. Gegen Sunderland kam mit Joe Gomez bereits ein Innenverteidiger für Endo auf das Feld.

„Man kann kaum glauben, was uns diese rechte Außenverteidigerposition in dieser Saison bringt“, sagte Slot.