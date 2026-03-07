Newsticker
Ex-Bayern-Star Gravenberch klärt Zukunft

Beim FC Liverpool hat Ryan Gravenberch einen großen Entwicklungsschritt geschafft. Nun binden die Reds den Niederländer langfristig.
Jakob Lüers
Ryan Gravenberch hat seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Das gaben die Reds am Samstagnachmittag bekannt.

Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

„Ich war wirklich stolz darauf, meinen Vertrag bei einem so großen Club zu verlängern. Ich freue mich also sehr, dass ich noch viele Jahre bleiben kann“, sagte Gravenberch in einer offiziellen Mitteilung.

Gravenberch flüchtete vom FC Bayern

Der 23-Jährige Gravenberch war im Sommer 2023 vom FC Bayern nach Liverpool geflüchtet, nachdem er weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel eine nennenswerte Rolle beim Rekordmeister gespielt hatte. 2022 hatte es ihn von Ajax Amsterdam nach München gezogen.

Zuletzt äußerte sich Nagelsmann öffentlich über Gravenberchs unglückliche Zeit bei den Bayern.

In Liverpool entwickelte sich der Mann aus der Ajax-Jugend dann zu einem der besten Mittelfeldspieler der Premier League und hatte großen Anteil am Meistertitel der vergangenen Saison.

In der laufenden Spielzeit kommt Gravenberch wettbewerbsübergreifend auf vier Tore und sechs Vorlagen in 36 Einsätzen.

Der Niederländer wandte sich am Rande seiner Verlängerung auch an die Fans: „Ich bin sehr dankbar für sie - ohne die Fans wären wir nicht da, wo wir stehen. In Zukunft wollen wir ihnen noch mehr Trophäen schenken.“

Beim LFC hat Gravenberch bisher einen Liga-Titel sowie den League-Cup gewonnen.

