Ex-Bundesliga-Trainer sagt Tottenham ab

SPORT1 30.03.2026 • 11:49 Uhr Der Österreicher Adi Hütter wird mit dem Trainerposten in Tottenham in Verbindung gebracht. Jetzt reagiert er auf die Gerüchte.

Adi Hütter hat sich zu den Gerüchten rund um den vakanten Trainerposten bei Tottenham Hotspur geäußert. Nicht erst seit der Trennung des Vereins von seinem bisherigen Coach Igor Tudor am Sonntag kursierten Spekulationen um den Österreicher.

„In den letzten Tagen und Wochen bin ich immer häufiger mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Wie ich aber bereits unmittelbar nach meiner Monaco-Zeit gesagt habe, möchte ich grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten“, erklärte Hütter in einem Statement.

Seine Haltung zu diesem Thema habe sich „seither nicht verändert“, schrieb der 56-Jährige noch. Der einstige Bundesliga-Trainer (Frankfurt und Gladbach) musste bei der AS Monaco im Oktober 2025 seinen Hut nehmen.

Trainersuche bei Tottenham: De Zerbi rückt in den Fokus

Auch Sean Dyche, der ebenfalls kurzzeitig im Gespräch war, hat sich bereits vom Trainerjob bei den Spurs distanziert.

Daher schauen sich die Londoner wohl anderweitig um. Medienberichten zufolge rückt vor allem der Italiener Roberto De Zerbi immer weiter in den Fokus.

Der 46-Jährige trainierte bis Anfang Februar noch Olympique Marseille, ist nun aber wieder verfügbar. Anscheinend bevorzugt De Zerbi ein Engagement erst ab Sommer. Ob er aber nicht doch auch als Feuerwehrmann einspringen könnte, ist bisher unklar.

De Zerbi war vor knapp zwei Jahren ein sehr gefragter Trainer. In seiner Zeit bei Brighton & Hove Albion hatte er vor allem durch seine innovative Spielweise Eindruck hinterlassen.