"Im besten Szenario": Slot stellt Wirtz-Comeback in Aussicht

Nach seiner kurzen Verletzungspause steht Nationalspieler Florian Wirtz beim FC Liverpool vor der Rückkehr. Man müsse das Abschlusstraining abwarten, aber „ein paar Minuten“ seien „im besten Szenario“ möglich, sagte Teammanager Arne Slot vor dem Achtelfinale im FA Cup bei den Wolverhampton Wanderers am Freitag (21 Uhr im LIVETICKER).

Der 22-Jährige sei zuletzt teilintegriert im Training des englischen Meisters gewesen und habe den „nächsten Schritt“ gemacht.

Wirtz hatte sich vor knapp zwei Wochen am Rücken verletzt und drei Spiele verpasst, darunter auch die jüngste Liga-Niederlage in Wolverhampton (1:2).

Liverpool: Wirtz wurde schmerzlich vermisst

Beim letzten Duell war er schmerzlich vermisst worden. „Wenn sie das Tempo erhöhen, ist es schwer, gegen sie zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, wie es um Florian Wirtz steht, aber sie brauchen ihn zurück“, betonte der ehemalige Reds-Verteidiger Stephen Warnock am Dienstagabend im BBC-Radio.

Der Offensivspieler war unter Slot zuletzt gesetzt. Wirtz kommt auf sechs Tore und acht Vorlagen bei wettbewerbsübergreifend 35 Einsätzen für Liverpool.

