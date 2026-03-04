Liverpool: Wirtz wird schmerzlich vermisst - "Sie brauchen ihn zurück"

Johannes Behm 04.03.2026 • 08:00 Uhr Ohne Florian Wirtz blamiert sich Liverpool beim Kellerkind der Premier League. Dass es nicht läuft, hängt laut einem Ex-Profi der Reds auch mit dem Fehlen von Wirtz zusammen.

Der FC Liverpool vermisst den derzeit verletzten Florian Wirtz schmerzlich. Das betonte der ehemalige Reds-Verteidiger Stephen Warnock nach der blamablen 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Wolverhampton, bei der der deutsche Nationalspieler wegen Rückenbeschwerden erneut nicht im Kader stand.

„Wenn sie das Tempo erhöhen, ist es schwer, gegen sie zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, wie es um Florian Wirtz steht, aber sie brauchen ihn zurück“, machte Warnock am Dienstagabend nach der Pleite gegen die Wolves im BBC-Radio klar.

Trainer Arne Slot nahm er in die Pflicht. „Wenn Liverpool am Freitag (FA Cup vs. Wolverhampton) ein besseres Ergebnis erzielen will, müssen in der Umkleidekabine einige harte Worte fallen“, forderte der 44-Jährige vom niederländischen Coach.

Ex-Reds-Profi: Liverpool muss mehr Druck ausüben

Was muss Liverpool ändern? „Das Tempo muss von Beginn an erhöht werden, und man darf nicht erst auf das Geschehen reagieren und dann plötzlich beschließen, einen Gang höher zu schalten“, erläuterte der ehemalige Profi, der von 2000 bis 2007 67-mal für die Reds auflief.

Man dürfe den Gegner nicht erst ins Spiel kommen lassen und müsse eigeninitiativ Druck ausüben. „Das muss von Beginn an geschehen, denn sie sind die bessere Mannschaft und haben die besseren Spieler“, meinte Warnock, der unzufrieden mit dem Auftreten gegen die Wolves war. „Aber es wirkt alles so lethargisch.“

Liverpool: Dann rechnet Slot mit dem Wirtz-Comeback

Die Reds müssen sich aber noch ein wenig gedulden, wenn es um die Rückkehr von Wirtz geht. Das Spiel am Freitag komme für den 22-Jährigen wohl noch etwas zu früh.