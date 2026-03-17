Premier League: "Dann muss Liverpool Wirtz verkaufen"

Johannes Vehren 17.03.2026 • 15:51 Uhr Florian Wirtz erlebt eine mäßige erste Saison beim FC Liverpool. Ein Ex-Nationalspieler und TV-Experte geht scharf mit ihm ins Gericht und bringt sogar schon einen Verkauf ins Spiel.

Dieser Experte kann mit Florian Wirtz offenbar gar nichts anfangen! Der ehemalige schottische Nationalspieler Craig Burley ist mit dem Star des Liverpool hart ins Gericht gegangen.

„Lasst uns aufhören, bei Florian Wirtz um den heißen Brei herumzureden. Ich habe die Nase voll davon“, forderte der 54-Jährige, der früher unter anderem für Chelsea und Celtic Glasgow spielte, in seiner Experten-Rolle bei ESPN.

TV-Experte: Wirtz fehlt die Überzeugung

Er fügte hinzu: „Was er in Deutschland geleistet hat, hat er in Deutschland geleistet. Das ist Vergangenheit. In dieser Liverpool-Mannschaft ist er das absolute Leichtgewicht, das ist unglaublich.“ Aus Sicht des TV-Experten mangelt es Wirtz vor allem im letzten Spielfeld-Drittel an Überzeugung.

Nach einer langen Durststrecke zu Beginn der Saison steht der deutsche Nationalspieler nach 38 Partien bei 14 Scorerpunkten (sechs Tore & acht Vorlagen). Für Burley ist die Ausbeute aber zu wenig, schließlich zahlte Liverpool im vergangenen Sommer 125 Millionen Euro Ablöse an Bayer Leverkusen.

Daher fragte der Schotte provokant: „Wenn er keine Tore erzielt, wo sind dann seine Pässe? Wo sind diese Dribblings und diese verwirrenden Läufe, die er in Leverkusen gezeigt hat, mit denen er drei oder vier Gegner stehen gelassen hat? Wo ist all das?“

Wirtz? „Ein wenig eine Verschwendung“

In Leverkusen spielte Wirtz immer hinter dem Stürmer auf der Zehnerposition, bei den Reds rotierte er allerdings in den vergangenen Wochen eher auf den linken Flügel. Für Burley ist das aber keine Lösung.