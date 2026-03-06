Premier League: Fix! Wirtz kehrt bei Liverpool zurück

Vincent Wuttke 06.03.2026 • 20:36 Uhr Florian Wirtz hat seine Rückenprobleme überwunden und kehrt beim FC Liverpool in den Kader zurück.

Florian Wirtz ist zurück! Der deutsche Nationalspieler kehrt für die Partie des FC Liverpool in der 5. Runde des FA-Cups bei den Wolverhampton Wanderers am Freitagabend in den Kader zurück (ab 21 Uhr im Ticker).

Der Spielmacher hatte sich am 21. Februar beim Aufwärmen für das Premier-League-Spiel seiner Reds bei Nottingham Forest verletzt, rutschte damals kurzfristig aus der Startelf - und fiel seitdem aus.

Rückenprobleme plagten den 22-Jährigen wochenlang, die Rückkehr am Freitagabend hatte Coach Arne Slot dennoch bereits angedeutet.

Liverpool: Wirtz-Comeback zu rechten Zeit

Noch am vergangenen Wochenende hatten die Reds sich gegen Wolverhampton in der Premier League blamiert und einen herben Dämpfer im Rennen um die Champions-League-Plätze verkraften müssen.

Die Daily Mail befand nach der enttäuschenden 1:2-Pleite: „Liverpool braucht Wirtz unbedingt zurück.“ Zu Saisonbeginn strauchelte der Ex-Leverkusener noch, kam dann aber immer besser in Fahrt.