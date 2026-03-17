Premier League: "Viele wollen nicht, dass Arsenal Meister wird"

Johannes Vehren 17.03.2026 • 13:19 Uhr Der FC Arsenal ist auf dem besten Weg, erstmals seit 2004 wieder englischer Meister zu werden. Doch am Team von Trainer Mikel Arteta gibt es viel Kritik. Zwei Legenden sind davon sehr irritiert.

Die beiden Fußball-Legenden Thierry Henry und Jamie Carragher haben die Vermutung geäußert, dass der neutrale Fan nicht möchte, dass der FC Arsenal seinen ersten Premier-League-Titel seit 2004 gewinnt.

In der Sendung Monday Night Football nahm Henry, der damals bei der Meisterschaft als Spieler dabei war, kein Blatt vor den Mund: „Viele Leute denken sich: Alles, nur nicht, dass Arsenal die Meisterschaft gewinnt.“

Henry von Fans irritiert

Der Ex-Profi fügte hinzu, dass er trotz jeglicher Rivalitäten in der Vergangenheit wollte, dass beispielsweise der FC Liverpool mal den Titel gewinnt und nicht immer nur die jeweiligen Favoriten in den Saisons.

„Ob ich Liverpool nun mag oder nicht: Man drückt dem Außenseiter die Daumen, Der Mannschaft, die es nicht geschafft hat oder die Meisterschaft verpasst hat. Aber viele Leute wollen nicht, dass Arsenal die Meisterschaft gewinnt“, meinte Henry.

Er verwies darauf, dass die Gunners nicht als Favorit in die Saison gegangen sind, sondern Manchester City und der FC Liverpool die Anwärter auf den Titel waren. Momentan haben sie bei einem absolvierten Spiel mehr neun Punkte Vorsprung auf die Citizens.

Carragher: „Finde es seltsam“

Die Liverpool-Legende Carragher stimmte ihm zu und sagte: „Ich finde das sehr seltsam. Wenn man eine Mannschaft wie ManCity hat, die die vergangene Ära dominiert hat, wollen die meisten neutralen Zuschauer den Außenseiter – die Mannschaft, die den Kampf sucht." Dies sei laut ihm in dieser Saison allerdings nicht der Fall.

„Bei Arsenal fühlt es sich nicht so an. Vielleicht gibt es viele Fans von ManUnited oder Liverpool, die sich trotz der Rivalität zu City denken: Vielleicht möchte ich, dass City gewinnt“, schilderte Carragher.

Der 48-Jährige führte weiter aus: „Arsenal hat etwas an sich, und die Art und Weise, wie sie es angehen – sei es der Fußballstil oder Arteta am Spielfeldrand – das den Leuten vielleicht gegen den Strich geht.“

Trainer-Kritik an Arsenal

In den vergangenen Wochen haben sich bereits viele gegnerische Trainer wie Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion) zum Spielstil sowie zu den Standvarianten der Gunners negativ geäußert.