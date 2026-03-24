Mohamed Salah verlässt den FC Liverpool nach dieser Saison. Das verkündete der Ägypter am Dienstagabend selbst. „Leider ist dieser Tag gekommen.
Salah verkündet Liverpool-Abschied!
Das ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Ende der Saison verlassen“, sagte der 33-Jährige in einem Video auf seinem Instagram-Kanal.
„Ich hätte mir nie vorstellen können, was für einen großen Bestandteil dieser Klub, diese Stadt, diese Menschen in meinem Leben haben werden würden. Liverpool ist nicht nur ein Fußballklub. Es ist eine Leidenschaft. Ich kann es nicht mit Worten beschreiben für jemanden, der kein Teil dieses Klubs ist“, erklärte Salah. „Zu gehen, ist nie leicht. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für immer mein Zuhause sein.“
Salah wechselte vor neun Jahren zu Liverpool
Salah hatte bei den Reds erst vergangenes Jahr einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Nun kommt es vorzeitig zu einem Ende seiner Zeit an der Anfield Road. Salah kam 2017 zu Liverpool und stand seitdem in 435 Partien für den Klub auf dem Platz. Dabei erzielte der Linksfuß überragende 255 Tore und bereitete 122 weitere vor.
Salah gewann in Englands Oberhaus zwei Meisterschaften und wurde vier Mal Torschützenkönig. Zweimal holte er mit den Reds den englischen Ligapokal, einmal gewann er den F.A. Cup. Zudem feierte er mit Liverpool und Ex-Trainer Jürgen Klopp den Gewinn der Champions League.