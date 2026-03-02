Liverpool: Nächste schlechte Nachricht bei Wirtz

SID 02.03.2026 • 11:38 Uhr Teammanager Arne Slot gibt vor den beiden Duellen mit den Wolves ein Update zum DFB-Star.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool wohl noch in den kommenden beiden Partien.

„Das Spiel morgen kommt wahrscheinlich zu früh, und vielleicht auch das Spiel am Wochenende. Mal sehen, wie es ausgeht“, sagte Teammanager Arne Slot am Montag. Die Reds gastieren zweimal in Folge bei den Wolverhampton Wanderers, zunächst am Dienstag (21.15 Uhr) in der Premier League.

Wahrscheinlich werde Wirtz nach dem zweiten Duell der beiden Teams drei Tage später im FA Cup zurückkehren.

Liverpool: Slot nennt Rückkehr-Plan bei Wirtz

„Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei sein kann. Vielleicht früher. Vielleicht etwas später. Aber in diesem Zeitrahmen“, sagte der Niederländer.