"Es passiert schon wieder!": Englands Presse warnt Arsenal

Felix Kunkel 20.04.2026 • 11:26 Uhr Der FC Arsenal verliert das Spitzenspiel gegen Manchester City – und muss im Titelrennen wieder zittern. In England werden Erinnerungen an vergangene Saisons wach, als die Gunners im Endspurt alles verspielten.

Zwar führt Arsenal die Tabelle noch mit drei Punkten Vorsprung auf City an, allerdings haben die Skyblues ein Spiel weniger absolviert. Dem Momentum entsprechend fällt die Reaktion der britischen Presse aus, die sich an vergangene Spielzeiten erinnert fühlt. SPORT1 zeigte eine Auswahl an Reaktionen:

Arsenal vs. Manchester City – „ein Meisterschaftskampf für die Ewigkeit“

The Sun: „Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt haben wir einen Meisterschaftskampf für die Ewigkeit. Jetzt ist wirklich alles offen. Und nach einem dramatischen und explosiven Aufeinandertreffen der beiden besten Mannschaften des Landes hat sich das Blatt endgültig zugunsten von City gewendet.“

The Guardian: „Es war von vornherein klar, dass es knapp werden würde. Es war ein Tag, an dem die Schwergewichte der Liga aufeinandertrafen und einen Thriller lieferten, ein Duell, das die Nation und viele Menschen weltweit in seinen Bann zog. Als es vorbei war, war es Manchester City, das den entscheidenden Schlag gelandet hatte. Denn sobald sie in solchen Situationen in Führung liegen, weiß jeder, wie es meist endet. Es gibt keinen besseren Vollender als Pep Guardiola, und das Momentum liegt nun eindeutig bei ihm. Der siebte Meistertitel in zehn Spielzeiten ist in greifbarer Nähe.“

The Independent: „Die Tabelle lügt angeblich nie. Diesmal könnte es allerdings anders sein. Ein vermeintliches Entscheidungsspiel um die Meisterschaft endete damit, dass die Mannschaft, die weiterhin auf dem zweiten Platz liegt, im Vorteil ist. Seit Monaten liegt der Titel für Arsenal auf der Hand, doch vielleicht bedeutet diese Niederlage, dass er nun doch noch verloren geht. Ein episches Spiel sorgte für eine gewaltige Wende zugunsten von Manchester.“

Arsenal? „Ein altbekanntes Gefühl macht sich breit“

Goal: „Mikel Arteta, es passiert schon wieder! Arsenal steht kurz davor, einen weiteren Premier-League-Titel aus der Hand zu geben, nachdem Erling Haaland und ManCity Meistercharakter bewiesen haben. Die Mannschaft von Mikel Arteta gab in diesem spannenden Titelduell alles, doch nach dem Schlusspfiff machte sich ein altbekanntes Gefühl breit.“

The Telegraph: „Erling Haaland wendet das Blatt im Titelrennen zugunsten von ManCity, indem er Arsenal bezwingt.“ Arsenal hat die Führung im Titelrennen der Premier League verloren.“

„Enormer Selbstvertrauensschub“ für Guardiolas Team

The Times: „Erling Haaland bremst Arsenal aus, doch Mikel Artetas Mannschaft zeigt Kampfgeist. Pep Guardiolas Mannschaft liegt drei Punkte hinter dem Rivalen, hat aber ein Spiel weniger, während der Norweger an diesem entscheidenden Tag im Titelrennen den Patzer von Gianluigi Donnarumma wettmacht.“