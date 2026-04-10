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FC Liverpool: Salah reagiert auf Robertson-Abgang

Salah reagiert auf Robertson-Abgang

Der Abschied von Andy Robertson geht Mohamed Salah nahe. Der Star des FC Liverpool richtet emotionale Worte an seinen langjährigen Teamkollegen.
Mo Salah wird den FC Liverpool zum Saisonende nach neun Jahren verlassen. Sein ehemaliger Trainer Jürgen Klopp spricht in den höchsten Tönen vom Ägypter.
Niklas Trettin
Der Abschied von Andy Robertson geht Mohamed Salah nahe. Der Star des FC Liverpool richtet emotionale Worte an seinen langjährigen Teamkollegen.

Der bevorstehende Abgang von Andy Robertson beim FC Liverpool hat bei Mohamed Salah für emotionale Worte gesorgt. Der Ägypter, der die Reds nach Saisonende ebenfalls verlassen wird, meldete sich auf Instagram zu Wort und reagierte auf die Nachricht über seinen langjährigen Teamkollegen.

Salah teilte mehrere gemeinsame Fotos und betonte, dass die Erinnerungen für sich sprechen würden. „Angesichts dieser Bilder, die unsere Verbundenheit zeigen, hätte ich fast das Gefühl gehabt, ich könnte es mir erlauben, nichts zu deinem Abschied zu sagen“, schrieb er.

In seinem Beitrag würdigte Salah die gemeinsame Zeit und die sportlichen Erfolge. „Es war mir eine Ehre, dein Teamkollege und dein Freund zu sein“, so der 33-Jährige. Robertson habe alles gewonnen und verlasse Liverpool „als Legende“, führte er weiter aus.

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Liverpool: Salah gewann Robertson mit die Champions League

Robertson und Salah spielen seit 2017 gemeinsam für die Reds und prägten eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte. Zusammen gewannen sie unter anderem die Champions League, die Premier League sowie weitere nationale und internationale Titel.

Zum Abschluss seines Posts richtete Salah den Blick in die Zukunft. „Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen“, betonte er und machte seine enge persönliche Verbindung zu dem schottischen Nationalspieler deutlich.

Auch Salah wird den Klub nach der laufenden Saison verlassen. Wohin es den Offensivstar ziehen wird, ist offen.

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