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FC Liverpool verkündet Salah-Diagnose

Liverpool verkündet Salah-Diagnose

Mohamed Salah musste zuletzt mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Nun gibt der FC Liverpool das Ergebnis einer Untersuchung bekannt.
Mo Salah verlässt den FC Liverpool am Saisonende. Vor dem FA-Cup-Duell am Samstag adelt Man-City-Trainer Pep Guardiola den Ägypter als eine der größten Legenden der Premier League.
Maximilian Lotz
Mohamed Salah musste zuletzt mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Nun gibt der FC Liverpool das Ergebnis einer Untersuchung bekannt.

Mohamed Salah kann aufatmen: Der Offensivstar wird entgegen ersten Befürchtungen in der Schlussphase der Saison doch nochmals für den FC Liverpool zum Einsatz kommen können. Das teilten die Reds am Mittwoch mit.

Salah musste beim 3:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen Crystal Palace mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Nach Klubangaben wurde beim Ägypter eine leichte Muskelverletzung diagnostiziert. Dennoch rechnet der Verein noch vor Saisonende mit einer Rückkehr Salahs.

Salah verlässt Liverpool nach neun Jahren

Vier Spieltage stehen in der Premier League noch auf dem Plan. Salah bekommt also aller Voraussicht nach noch die Gelegenheit, sich gebührend zu verabschieden.

Sein Abschied zum Saisonende steht seit vergangenem Monat fest. Salah trug seit 2017 in 440 Partien das Trikot des FC Liverpool, dabei erzielte er 257 Tore.

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